T24 LogoT24 Logo
Gündem

Başbakan Erdoğan İran'a gidecek

Erdoğan’ın 28 Mart'ta Tahran’a gitmesi bekleniyor

05 Mart 2012 15:37

 

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın bu ay sonunda İran’a gideceği açıklandı.

Erdoğan’ın 28 Mart'ta Tahran’a gitmesi bekleniyor.

Erdoğan'ın 26-27 Mart tarihlerinde Güney Kore’de düzenlenecek Nükleer Güvenlik Zirvesi’ne katılacağı, ardından da İran’a bir ziyaret gerçekleştireceği yönünde geçtiğimiz hafta içi haberler çıkmış ancak kesin bir açıklama yapılmamıştı.

Erdoğan'ın, İran'da Devlet Başkanı Mahmud Ahmedinejad’la bir araya geleceği ve Nükleer Güvenlik Zirvesi'nde alınan kararlarla ilgili mesajları kendisine ileteceği tahmin ediliyor.

Böylece Başbakan Erdoğan, geçirdiği ameliyatlar dolayısıyla ara verdiği yurt dışı temaslarına da yeniden başlamış olacak.

Başbakan'ın geçtiğimiz yıl Eylül ayında PKK ve PJAK'a yönelik askeri operasyonların yoğunlaştığı dönemde de İran'a gitmesi gündeme gelmişti.

 

ETİKETLER

BaşbakanErdoğanİranAhmedinejad

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24