Başbakan Erdoğan İran'a gidecek

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın bu ay sonunda İran’a gideceği açıklandı.

Erdoğan’ın 28 Mart'ta Tahran’a gitmesi bekleniyor.

Erdoğan'ın 26-27 Mart tarihlerinde Güney Kore’de düzenlenecek Nükleer Güvenlik Zirvesi’ne katılacağı, ardından da İran’a bir ziyaret gerçekleştireceği yönünde geçtiğimiz hafta içi haberler çıkmış ancak kesin bir açıklama yapılmamıştı.

Erdoğan'ın, İran'da Devlet Başkanı Mahmud Ahmedinejad’la bir araya geleceği ve Nükleer Güvenlik Zirvesi'nde alınan kararlarla ilgili mesajları kendisine ileteceği tahmin ediliyor.

Böylece Başbakan Erdoğan, geçirdiği ameliyatlar dolayısıyla ara verdiği yurt dışı temaslarına da yeniden başlamış olacak.

Başbakan'ın geçtiğimiz yıl Eylül ayında PKK ve PJAK'a yönelik askeri operasyonların yoğunlaştığı dönemde de İran'a gitmesi gündeme gelmişti.