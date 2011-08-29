Başbakan Erdoğan: Hava harekâtı devam edecek

T24 - Başbakan Tayyip Erdoğan, geçmişte terörle mücadelede suçlu olanla masum olanı ayırmada gerekli özenin gösterilmediğini belirterek, “Biz, meseleye hiçbir zaman toptancı nazarlarla, geçmişten devralınmış önyargılarla bakmadık, bakmayacağız” dedi.



Erdoğan, teröre ağırlık verdiği Ulusa Sesleniş konuşmasında, hava harekâtlarının devam edeceğini belirterek, özetle şunları söyledi:





'Geri adım yok'



“Gencecik evlatlarımızın canlarına kasteden bu cinayet odağı hak ettiği karşılığı muhakkak alacaktır. Bu mücadelede yeni bir dönem yaşıyoruz. Hava harekâtları azami dikkatle sürdürüldü, sürdürülecek. Her vatandaşım emin olsun ki; bu mücadeleyi bu topraklarda asırlardır hükmünü sürdüren kardeşlik hukukumuzdan, adaletten ve hakkaniyetten, demokrasi ve hukuktan geri adım atmadan yapacağız. Milletimizin sonuna kadar bize güvenmesini de özellikle istirham ediyorum.



Şu gerçeği özellikle ifade ediyorum: Tek bir masum insanımızı bile feda etmeden bu mücadeleyi sürdürme kararlılığımız değişmeyecektir. Bu dikkatin geçmiş bazı dönemlerde korunmadığını, suçlu olanla masum olanı ayırmak noktasında gerekli özenin tam olarak gösterilemediğini de biliyoruz. Biz, meseleye hiçbir zaman toptancı nazarlarla, geçmişten devralınmış ön yargılarla bakmadık, bakmayacağız.





'Sözü olan Meclis’e'



Bu dönemde bütün partilerin katıldığı ortak bir zeminde çok daha özgürlükçü bir anayasa hazırlama azmindeyiz. Meşruiyet zemininde kalmak şartıyla Türkiye’nin konuşulmayacak ve çözülemeyecek bir meselesi yoktur. Bize göre, söyleyecek sözü olan, siyasetinde samimi olan, her hakkaniyet ve vicdan sahibi insan gelir milletin meclisinde yerini alır. O Meclis çatısı altında bulunan herkes, sadece kendisine oy verenlerin değil, 74 milyon insanımızın, bütün vatandaşlarımızın vekili olmanın şuuruyla hareket etmelidir.





'Gevşek olmayız'



Bu ülkenin bütünlüğünü korumak, vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak ve insanlarımız arasındaki kardeşlik hukukunu daim kılmak bizim görevimiz. Yolunu terör olarak seçmişlerle mücadelede en ufak bir gevşeklik içinde olmayacağız.”





