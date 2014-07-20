'Türkiye'deki kadın hakları örgütleri Gazze için neden sessiz, yazıklar olsun'

“Filistinlilerin hepsi bizim düşmanımız ve onların kanı bizim elimizde olmalı. Bu öldürülen teröristlerin anneleri içinde geçerli. Annelerin oğullarının peşinden gitmeleri adil olur. Ölmeliler ve evleri yıkılmalı ki bir daha terörist yetiştiremesinler” diyen İsrailli vekil Ayelet Shaked’i eleştiren Başbakan Tayyip Erdoğan, “İsrailli bir kadın milletvekili çıkmış, “Filistinli anneler öldürülmeli” diyor. Sen nasıl kadınsın ya? Senin genlerinde başka bir şey var” dedi.

Erdoğan, “İsrail'de bütün Filistinliler ölmeli diyen İsrailli kadın milletvekiline dünyadan tepki yok. Ey dünyadaki kadın hakları örgütleri, siz sadece sizin gibi düşünen olunca mı tepki göstereceksiniz. Ey Türkiye'deki kadın hakları örgütleri Yoksa Kılıçdaroğlu'ndan izin mi alamadınız. Yazıklar olsun” diye konuştu.

Başbakan Erdoğan sözlerini, “İsrail'i zaman zaman Hitler'le kıyaslayınca rahatsız oluyarlar. Sizin yaptığınızın Hitlerin yaptığından ne farkı var. "Müslüman bir hamile kadını öldürmekten çekinmeyin" diyor. Bu alçaklık neyle izah edilebilir. İçerde İsrail'e tek laf söyleyemeyenler AK Parti'yi eleştirip kayıplara karışıyor” şeklinde sürdürdü.

Başbakan Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimi mitingleri kapsamında Hatay’da konuştu.

Erdoğan’ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

Çatının adayı şimdi parti sayısını 9'a çıkardı. Ama Kırk çürük yumurtadan bir sağlam yumurta etmez. Bunların isimlerini saymıyorum. MHP ve BBP tabanının bunlardan büyük rahatsızlık duyacağını biliyorum.

MHP Genel Başkanı susuyor, saklanıyor. Ama biz susmayacağız. Getirdiler MHP yönetimine aday dayattılar. Toplumda hiç karlığı olmayan marjinal partilerle yol arkadaşlığı yapmak zorunda kaldılar.

Benim MHP'li kardeşim tıpış tıpış değil kendi iradesi ile sandığa gidecek ve bunlara gereken dersi verecek. Bunlar değişim istemez, bunlar Türkiye'nin gelişmesini istemez. Bunlar reform, teknoloji istemez.

12 yıl boyunca bütün mücadelemiz Türkiye'nin büyümesi, demokrasi ve ekonomide yükseltmekti. Karşımıza çeteler, mafya çıktı onlara gereken cevabı verdik. Komplolar tuzaklarla önümüzü kesmek istediler onlara da gereken cevabı verdik.

Reyhanlıda 53 kardeşimizin şehit edildiği alçakça bir saldırı yaptılar. Bu saldırıda dışardaki alçaklar kadar içimizdeki hainler de yer aldı.

Hatay'ın içindeki farklı yaşam tarzındaki kardeşlerimizi karıştırarak olay çıkarmak istediler. Biz ortadoğudaki çatışmaların hiçbirinde taraf değiliz. Mezhepler arasında dinler arasında taraf tutmadık. Ama biz tarafız. Biz hakkın tarafındayız. Biz sadece adeletin tarafındayız. Barışın tarafındayız. Biz sadece hakkın sadece mazlumların yanındayız.

Ben mezhep adına bir katil savunulabilir mi, Hatay'a verilen hizmetlerde biz bir ayrıma gittik mi, burada şu mezhep bu mezhep dedik mi, Suriye'de CHP'nin yaptığı gibi değil, mazlum halkın yanında olduk. Suriye'de zalimlerin çekilmesini, halkın huzur bulmasını istiyoruz. İmkanlarımız dahilinde elimizden ne geliyorsa onu yapacağız.

Suriye savaşının büyük şehirler başta olmak üzere bazı kentlerde sıkıntılar doğurduğunu biliyorum. Dost zor günlerde belli olur. Yarın bizim başımıza böyle bir şey gelse ne olur. Biz dünyanın bir ucuna yardım için donanma göndermiş bir milletin torunlarıyız. Kardeşlik bu zor zamanlarda ortaya çıkıyor.

Suriye'deki zulüm ilelebet devam etmeyecek. Suriyeli misafirler muhakkak bir gün ülkelerine dönecek. Esed yanlıları ve CHP ise çeşitli şehirlerde provokasyonlar yapıyor. Yarın bize Ensar olmanın şerefi onlara yaptıkları şeylerin utancı kalacaktır.

Bir başka acı da Filistin’de, İsrail denilen terör devleti, bir yanda Gazze'yi vuruyor, diğer yanda dünyada huzuru dinamitliyor.

Londra'da Paris'te halklar ayaklanıyor. New York'ta öyle. Avrupa'da çok büyük gösteriler yapılıyor. İstanbul mitingimiz bunun finali olacak. İstanbul Anadolu yakasında dev mitingimizi yapacağız.

İsrail Gazze'ye ölüm yağdırıyor, bazı İsrailler de seyir terasına çıkıyor film izler gibi izliyor alkışlıyor.

İsrailli bir kadın milletvekili çıkmış, “Filistinli anneler öldürülmeli” diyor. Sen nasıl kadınsın ya? Senin genlerinde başka bir şey var.

İsrail'de bütün Filistinliler ölmeli diyen İsrailli kadın milletvekiline dünyadan tepki yok. Ey dünyadaki kadın hakları örgütleri, siz sadece sizin gibi düşünen olunca mı tepki göstereceksiniz. Ey Türkiye'deki kadın hakları örgütleri, yoksa Kılıçdaroğlu'ndan izin mi alamadınız. Yazıklar olsun...

İsrail'i zaman zaman Hitler'le kıyaslayınca rahatsız oluyarlar. Sizin yaptığınızın Hitlerin yaptığından ne farkı var. "Müslüman bir hamile kadını öldürmekten çekinmeyin" diyor. Bu alçaklık neyle izah edilebilir. İçerde İsrail'e tek laf söyleyemeyenler AK Parti'yi eleştirip kayıplara karışıyor.