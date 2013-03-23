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Politika

Başbakan Erdoğan Halid Meşal'le görüştü

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Hamas'ın Siyasi Büro Şefi Halit Meşal ile telefonda görüştüğü bildirildi

23 Mart 2013 00:47

Hamas'ın basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Erdoğan'ın, Meşal'e, ''İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İsrail'in Türkiye'den özür dilediğini, Türkiye'nin istekleri olan, Mavi Marmara olayında hayatını kaybedenlerin ailelerine tazminat ödeme ve Gazze'den ablukayı kaldırma şartlarını yerine getirmeyi taahhüt ettiğini'' söylediği belirtildi.

İsrail'in özür dilemesinin Türkiye için büyük zafer olduğu vurgulanan açıklamada, ''Türkiye, dayattığı şartların yerine getirilmesini başararak, İsrail'i boyun eğmeye mecbur etti'' ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ''Türkiye'nin haklı olarak İsrail'e dayattığı şartlarını kabul ettirmesi, siyonist düşmanın metanetli olmaktan ve direniş dilinden başka bir şeyden anlamadığını ortaya koymuştur'' denildi.

Öte yandan Gazze'deki Filistin Hükümeti Başbakanı İsmail Heniye, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yakında Gazze'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

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