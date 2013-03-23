Başbakan Erdoğan Halid Meşal'le görüştü

Hamas'ın basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Erdoğan'ın, Meşal'e, ''İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İsrail'in Türkiye'den özür dilediğini, Türkiye'nin istekleri olan, Mavi Marmara olayında hayatını kaybedenlerin ailelerine tazminat ödeme ve Gazze'den ablukayı kaldırma şartlarını yerine getirmeyi taahhüt ettiğini'' söylediği belirtildi.

İsrail'in özür dilemesinin Türkiye için büyük zafer olduğu vurgulanan açıklamada, ''Türkiye, dayattığı şartların yerine getirilmesini başararak, İsrail'i boyun eğmeye mecbur etti'' ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ''Türkiye'nin haklı olarak İsrail'e dayattığı şartlarını kabul ettirmesi, siyonist düşmanın metanetli olmaktan ve direniş dilinden başka bir şeyden anlamadığını ortaya koymuştur'' denildi.

Öte yandan Gazze'deki Filistin Hükümeti Başbakanı İsmail Heniye, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yakında Gazze'yi ziyaret edeceğini açıkladı.