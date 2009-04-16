Başbakan Erdoğan halı saha maçı yaptı



Antalya tatilinde 5'inci güne giren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, güne futbol oynayarak başladı.



Otelde bulunan minyatür futbol sahasında futbol maçı yaptığı belirtilen Erdoğan, öğleden sonra villasına çekildi. Otel önünde gazeteciler bekleyişini sürdürürken, bir ara otelin siyah VIP minibüslerden birinin temizlenmesi dikkat çekti.



Başbakan Erdoğan'ın çıkış yapma olasılığına karşı harekete geçen gazeteciler, nizamiye kapısı önünde toplandı. Ayrı ayrı üç koruma aracının giriş yaptığı otelde bir yoğunluk görülmedi.

