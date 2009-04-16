T24 LogoT24 Logo
Politika

Başbakan Erdoğan halı saha maçı yaptı

16 Nisan 2009 03:00


Antalya tatilinde 5'inci güne giren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, güne futbol oynayarak başladı.

Otelde bulunan minyatür futbol sahasında futbol maçı yaptığı belirtilen Erdoğan, öğleden sonra villasına çekildi. Otel önünde gazeteciler bekleyişini sürdürürken, bir ara otelin siyah VIP minibüslerden birinin temizlenmesi dikkat çekti.

Başbakan Erdoğan'ın çıkış yapma olasılığına karşı harekete geçen gazeteciler, nizamiye kapısı önünde toplandı. Ayrı ayrı üç koruma aracının giriş yaptığı otelde bir yoğunluk görülmedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24