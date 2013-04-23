Başbakan Erdoğan: Daha fazla çocuğun babasının şehit düşmesini engelleyebiliriz

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri 23 Nisan 1920 ankara'da Cuma namazının ardından TBMM, dualarla açıldı. Türkiye'nin her yerinden gelen bütün renkleriyle, aynı ortak gaye etrafında toplanan mebuslar mecliste ilk toplantılarını gerçekleştirdi.

'Fotoğraflar nereden nereye geldiğimizi gösteriyor'

Geçtiğimiz günlerde bazıları ilk kez yayınlanan bir kaç fotoğrafı göstermek istiyorum.

Bu fotoğrafta Mustafa Kemal, silah arkadaşları ve Latife Hanım Cumhuriyet'in kurulmasının hemen öncesinde çocuklarla sohbet ediyor. Bu fotoğraf çocukların önemini anlatıyor.

Bir başka fotoğrafta çocuklar umutla Gazi Mustafa Kemal'i bekliyor, fakat bu çocukların yalın ayaklarına baktığımız zaman nereden nereye geldiğimiz göstermek adına çok büyük öneme haiz.

Bu da Meclisimizin açıldığı gün ve yine o gün Gazim Mustafa Kemal'i ve gelecek heyeti karşılamak için bekleyen çocuklar o kutlu anı yaşamak üzere bekliyorlar.

'TBMM, en çok da çocuklar için açılmıştır'

TBMM çocuklarla birlikte ve en çok da çocuklar için açılmıştır. Savaş çocuklar için verilmiştir. Cumhuriyet en çok da çocuklar için ilan edilmiştir.

Tarih boyunca verdiğimiz şehitler, vatanın bağımsızlığı için, en çok da çocuklarımız için tereddütsüz canlarından vazgeçtiler. tıpkı 23 Nisan 1920'de olduğu igibi bugün de TBMM çocuklar için vardır.

'Daha fazla çocuğun babasının şehit düşmesini engelleyebiliriz'

Maziyi değiştiremeyiz, ama geleceği şekillendirebiliriz. Daha fazla çocuğun babasının şehit düşmesini engelleyebiliriz. Şehitlerimiz çocuklar için canlarını verdiler, işte bu gazi meclis milletin tüm fertleriyle birlikte, istikbale dair yine ve yeni bir ufuk çizmek zorundadır.

Bu güzel ülkenin çocukları her şeyin en iyisini hak ediyor. Bu ülkenin çocukları en kaliteli eğitimi hak ediyor. Bu güzel ülkenin çocukları cıvıl cıvıl oynayacakları sokakları hak ediyor. İnanın bu ülkenin tüm çocukları anne ve babalarıyla büyümeyi ve onlarla sofraya oturmayı, her akşam babalarını doyasıya kucaklamayı hak ediyor.

'Süreç 6 ay önce başlasaydı, Vedat şehit olmayacaktı'

Biz sorunlar içinde büyüdük ama çocuklarımıza sorunlarını çözmüş bir Türkiye emanet etmek boynumuzun borcudur. Çocuklarımıza demokratik bir anayasa teslim etmek boynumuzun borcu. Biz acılarla büyüdük, terörle, kanla büyüdük, ama şimdi çocuklara birlikte kardeşçe yaşayabilecekleri bir vatan teslim etmek boynumuzun borcudur.

Geçtiğimiz günlerde Denizli'de bir şehit annesi "Keşke bu süreç 6 ay önce başlasaydı da Vedat'ım da yanımda olsaydı" dedi. Vedat'ı geri getiremeyiz, ama başka Vedat'ların şehit olmasına engel olabiliriz. 23 Nisan 1920 ruhuyla ilerlemeye devam edeceğiz.