Başbakan Erdoğan Fırtına Deresi'ne yavru alabalık bıraktı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de Fırtına Deresi'ne 30 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu bırakılması sırasında dere kenarında bir kayanın üzerine çıkarak, yaklaşık 10 kepçe yavru alabalığı dereye bıraktı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan , Rize’nin Ardeşen ile Çamlıhemşin ilçesinde yol kenarında toplananlara hitap ettikten sonra Ayder Yaylası'ndaki Kaçkar Resort Otel’e geldi. Açılış öncesi otelin yanından akan Fırtına Deresi'ne 30 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu bırakılması sırasında dere kenarında bir kayanın üzerine çıkan Başbakan Erdoğan, yaklaşık 10 kepçe yavru alabalığı dereye bıraktı. Erdoğan, avucuna aldığı alabalık yavrularını da dere suyuna attıktan sonra, "Ekolojik dengenin korunması için alabalık yavrularını dereye bırakıyoruz" dedi.

Eşi Emine Erdoğan ile birlikte Kaçkar Resort Otel’in açılışını yapan Erdoğan, "Ayder’i yatırımlarla, kayak tesisleri ile Davos yapacağız" açıklamasında bulundu.