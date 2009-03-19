Başbakan Erdoğan evrim sürecinin son halkasında

Ne olmuştu?

Leman dergisinin yeni sayısının kapağında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Darwin’in maymundan insana doğru uzanan evrim sürecinin son halkası olarak çizildi. Evrim sürecinin en önünde yürürken resmedilen Erdoğan “Beraber yürüdük bu yollarda, berber ıslandık yağan yağmurda” diyerek şarkı söylüyor.Bilim ve Teknik dergisinin Mart 2009 sayısı için, Darwin’in 200’üncü doğum günü ve “Türlerin Kökeni” adlı eserinin 150’nci yayınlanış yıldönümü sebebiyle özel bir dosya hazırlanmıştı. Ancak bu dosya dergi baskıya girerken değiştirilmiş ve Darwin konulu yazılar dergiden çıkarılmıştı.