Başbakan Erdoğan Diyojenleri karıştırdı!

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu için "Romen Diyojen gibi" ifadesini kullanan Başbakan Tayyip Erdoğan, Diyojenleri karıştırdı!



Üç karakteri buluşturdu!



Başbakan'ın aklından geçen elinde fenerle dolaşan düşünür Diyojen'di. Ama Diyojen'in önüne Bizans komutanının ismi Romen'i koyup, "fener" yerine mercek deyince üç karakter Erdoğan'ın cümlesinde karışarak buluştu.



Biri roman kahramanı dedektif, diğeri Malazgirt Savaşı'nda yenilen Bizanslı komutan, ötekiyse elinde fenerle dolaşıp "insan arıyorum insan" diyen düşünür.. Üçünü biraraya getiren ise Başbakan Erdoğan...



Bu üç isim tarih sayfalarından, romanlardan çıktı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlık yarışına geldi.



Başbakan kürsüde Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. "İstanbul'da çamur yok boşuna arama" demek istedi. Bunu da yaparken tarihten örnek verdi, vermeye çalıştı...



Çünkü elinde mercekle gezen roman kahramanı dedektif Şarlok Holmes'ti. Romen Diyojen ise Malazgirt Savaşı'nda yenilen Bizanslı komutan...



Erdoğan'ın ne demek istediği kısa bir süre sonra ortaya çıktı. Tıpkı Fazıl Hüsnü Dağlarca, Faruk Nafiz Çamlıbel isimlerinin karışması gibi Diyojenlerin karıştığı anlaşıldı.



Aslında Başbakan gündüzleri elinde fenerle gezen düşünür Diyojen'i kasdetti... Ama ağzından fener yerine mercek, düşünür Diyojen yerine komutan Romen Diyojen çıkınca tarih ve edebiyat bir cümlede karışarak buluştu.



Bu karışıklık ilk de değildi. Çok değil daha beş gün önce İstanbul'da Erdoğan yine aynı isimleri karıştırmıştı.



Yine CHP'ye çattı



Başbakan Erdoğan, Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AKP Ankara belediye başkan adayları tanıtım törenine katıldı.



Törende yaptığı konuşmada, kendilerinden önceki DSP-MHP-ANAP hükümetini eleştiren Erdoğan, "Bu üçlüyü iyi tanıyın. Şimdi bu iki tanesinin yerinde yeller esiyor. Bir tanesi parlamentoda. Tabii o da kuru sıkı atıyor" dedi.



Çok partili dönemle birlikte, Demokrat Parti'nin 1960 yılına kadar iktidarı aldığını belirten Başbakan Erdoğan, bundan sonra CHP'nin hiçbir zaman tek başına iktidar olamadığını ifade etti. "CHP Zihniyet olarak da iktidar olamadı. Benim milletim de zaten CHP'ye tek başına iktidar vermeyecek bu ülkede. Ben bunu biliyorum. Vermez" diyen Erdoğan, milletin geçmişten bugüne CHP'nin neler yaptığını çok iyi bildiğini öne sürdü.



Karneli dönemleri hatırlattı



Dedelerinin ve babalarının nüfus kağıtlarında gazyağı mührünün ve sanayağı damgalarının olduğunu Türk milletinin çok iyi bildiğini kaydeden Başbakan Erdoğan, ekmeğin ve unun mühürle alındığını anlattı. Merhum babasının nüfus cüzdanında da bu mühürlerin bulunduğunu ifade eden Erdoğan, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın Enerji Bakanlığı yaptığı dönemde de benzin, sanayağı ve şeker kuyrukları olduğunu savundu. Başbakan Erdoğan, "Şimdi çıkıyor konuşuyor. Hangi yüzle neyi konuşuyorsun?" diye sordu.



"Gökten zembille inerek Başbakan olmadığını" vurgulayan Erdoğan, siyasete 18 yaşında başladığını söyledi. 40 yaşında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu hatırlatan Erdoğan, İstanbul halkının, bir önceki CHP'li belediye başkanından memnun olmadığı için görevi kendisine verdiğini ifade etti.



İstanbul'a ithal aday



Başbakan Erdoğan, "Çöpler kalktı mı kalktı. Susuzluk giderildi mi? Giderildi. Hava kirliliği kalktı mı? Kalktı. Bunlar hep bitti. Şu anda buralarda böyle bir sıkıntı yok. Ama şimdi bakıyorsunuz CHP İstanbul'a ithal bir aday koymuş. İstanbul'da çamurlu sokak arıyor. Herhalde inşaat şantiyesinde dolaşıyor, ondan sonra da 'Bak çamur burası' diyor. İnşaat şantiyesine girersen çamur tabii. Şimdi yani böyle mercekle Romen Diyojen gibi dolaşılmaz. Buraların ne iken ne olduğunun tarihçesini bilse zaten buna da yüzü olmaz herhalde. Önce bakacaksın bu İstanbul neydi, ne oldu?" dedi.



Erdoğan, "Biz İstanbul'da çizmelerle dolaştık. Ne zaman biliyor musun? Sene 1992. Ama o çizmelerle dolaştığımız İstanbul'u aldık, hamdolsun şu anda asfaltı olmayan, betonu olmayan yer bırakmadık. Tabii ki bazı yeni gelişen yerlerde bu tür şeyler olacaktır. Bunu kalkıp da sen geneline mal edemezsin. Bunu da İstanbul'lu zaten görüyor, biliyor" diye konuştu.



Romen Diyojen'e benzetti



Kılıçadroğlu için "Almış eline dosyalar, İstanbul'daki dolaşıyor. 'Bunların şu yolsuzlukları var, bu yolsuzlukları var' diyor" diyen Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun elinde dosya varsa savcıya gidip suç duyurusunda bulunması gerektiğini söyledi.



Erdoğan, "Ya bunu millete niye söylüyorsun. Git suç duyurusu yap savcıya. Bu ülke bir hukuk devleti ya. Savcıya suç duyurusu yap. Varsa bir suç savcı zaten gereğini yapar. Bu kadar kendini yormana gerek yok. Bugüne kadar hep bağırıyorsun, çağırıyorsun, anlatıyorsun, ne oldu? Var mı bir şey ortada? Yok. Belediye başkanları ile ilgili böyle bir şeyin varsa belediye başkanlarının dokunulmazlığı da yok ha. Bizim dokunulmazlığımız var ama onların dokunulmazlığı da yok...Milleti aldatacaklarını zannediyorlar. Sevgili milletim, bu oyunlara gelmeyiniz. Yolsuzluk, yoksulluk, yasakların bu ülkede kimin döneminde olduğunu benim milletim bilir. Bunu benim anlatmama gerek yok" dedi.