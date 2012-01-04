T24 LogoT24 Logo
Politika

Başbakan Erdoğan Destici'yi kabul etti ANKARA (A.A)

04 Ocak 2012 22:32

-Başbakan Erdoğan Destici'yi kabul etti ANKARA (A.A) - 04.01.2012 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.  Başbakanlık Resmi Konutundaki görüşme basına kapalı gerçekleşti.  BBP Genel Başkanı Destici, görüşmenin ardından Başbakanlık Resmi Konutundan ayrılırken gazetecilere açıklamalarda bulundu. Destici, Başbakan Erdoğan'a geçmiş olsun ziyaretinde bulunduklarını belirterek, kendisini çok sağlıklı gördüklerini anlattı. Türkiye'nin birinci gündem maddesinin terör olduğunu, yaşanan terörlerin temelinde terörün bulunduğunu ifade ederek, ''Bu terör belasından bir an önce kurtulunması gerekiyor'' diye konuştu. Destici, şunları söyledi: ''Bu PKK'nın siyasi uzantıları, sözde milletvekilleri son günlerde gerçekten çizmeyi aşan, hukuk dışı, söylemlerle pervasızca, millete, milletin birliğine, devletin tüm kurumlarına, millete saldırıyorlar. Artık bu pervasızlığa bir 'dur' denmesi lazım, hukukun işletilmesi lazım. Her şeyden önce Meclis'te bu suç işleyenlerin, anayasal suç işleyenlerin mutlaka dokunulmazlıkları kaldırılıp, yargıya sevk edilmesi gerekiyor. Biz, bunu BBP olarak hem Meclis'te bulunan hem MHP ve CHP'den hem de hükümetten talep ediyoruz, bunun mutlaka yerine getirilmesi gerekiyor. Bu konuda pasif davranmamak lazım. İnşallah önümüzdeki günlerde bununla ilgili bir süreç yaşanır diye bekliyoruz.''  Görüşmede Türkiye'de demokratikleşme adına atılan adımlarında gündeme geldiğini anımsatan Destici, bu konudaki görüşleri de paylaştıklarını, güzel, faydalı bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydetti.  Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kazanın görüşmede gündeme gelip gelmediği sorusu üzerine, şunları söyledi: ''Evet, o konuyu da konuştuk. Biliyorsunuz, Sayın Başbakanın o konuda da ilgisi büyük, hassasiyetle bu konunun üzerinde duruyor. Başbakanlık Teftiş Kuruluna da talimat verdi ve kurul da çalışıyor. Kendisiyle o süreçle ilgili de bilgi alışverişinde bulunduk. İnşallah önümüzdeki günlerde tekrar savcılarla gidip kendim de bizzat görüşeceğim, aile ve hukukçularımızla birlikte. O süreçte de biz netice alana kadar, bu iş aydınlanana kadar bu işin peşini bırakmayacağız. Sayın Başbakan da bu konuda ne yapılması gerekiyorsa, bize her türlü kurumların yapması gereken işler konusunda her türlü desteği vereceğini belirtti.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24