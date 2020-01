-Başbakan Erdoğan Destici'yi kabul etti ANKARA (A.A) - 04.01.2012 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti. Başbakanlık Resmi Konutundaki görüşme basına kapalı gerçekleşti. BBP Genel Başkanı Destici, görüşmenin ardından Başbakanlık Resmi Konutundan ayrılırken gazetecilere açıklamalarda bulundu. Destici, Başbakan Erdoğan'a geçmiş olsun ziyaretinde bulunduklarını belirterek, kendisini çok sağlıklı gördüklerini anlattı. Türkiye'nin birinci gündem maddesinin terör olduğunu, yaşanan terörlerin temelinde terörün bulunduğunu ifade ederek, ''Bu terör belasından bir an önce kurtulunması gerekiyor'' diye konuştu. Destici, şunları söyledi: ''Bu PKK'nın siyasi uzantıları, sözde milletvekilleri son günlerde gerçekten çizmeyi aşan, hukuk dışı, söylemlerle pervasızca, millete, milletin birliğine, devletin tüm kurumlarına, millete saldırıyorlar. Artık bu pervasızlığa bir 'dur' denmesi lazım, hukukun işletilmesi lazım. Her şeyden önce Meclis'te bu suç işleyenlerin, anayasal suç işleyenlerin mutlaka dokunulmazlıkları kaldırılıp, yargıya sevk edilmesi gerekiyor. Biz, bunu BBP olarak hem Meclis'te bulunan hem MHP ve CHP'den hem de hükümetten talep ediyoruz, bunun mutlaka yerine getirilmesi gerekiyor. Bu konuda pasif davranmamak lazım. İnşallah önümüzdeki günlerde bununla ilgili bir süreç yaşanır diye bekliyoruz.'' Görüşmede Türkiye'de demokratikleşme adına atılan adımlarında gündeme geldiğini anımsatan Destici, bu konudaki görüşleri de paylaştıklarını, güzel, faydalı bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydetti. Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kazanın görüşmede gündeme gelip gelmediği sorusu üzerine, şunları söyledi: ''Evet, o konuyu da konuştuk. Biliyorsunuz, Sayın Başbakanın o konuda da ilgisi büyük, hassasiyetle bu konunun üzerinde duruyor. Başbakanlık Teftiş Kuruluna da talimat verdi ve kurul da çalışıyor. Kendisiyle o süreçle ilgili de bilgi alışverişinde bulunduk. İnşallah önümüzdeki günlerde tekrar savcılarla gidip kendim de bizzat görüşeceğim, aile ve hukukçularımızla birlikte. O süreçte de biz netice alana kadar, bu iş aydınlanana kadar bu işin peşini bırakmayacağız. Sayın Başbakan da bu konuda ne yapılması gerekiyorsa, bize her türlü kurumların yapması gereken işler konusunda her türlü desteği vereceğini belirtti.''