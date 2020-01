Başbakan Erdoğan dayısının cenaze törenine katıldı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, dün vefat eden dayısı Kemal Mutlu (84) için Kasımpaşa'daki Büyük Piyalepaşa Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Başbakan Erdoğan, öğle saatlerinde Kasımpaşa'daki Büyük Piyalepaşa Camisi'ne gelerek, cuma namazını kıldı. Namazın ardından, Erdoğan'ın dün vefat eden dayısı Kemal Mutlu için cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine, Başbakan Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Numan Kurtulmuş ve Ekrem Erdem, AK Parti Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner, Başbakanlık Müsteşarı Efgan Ala, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, eski TBMM Başkanı ve AK Parti Zonguldak Milletvekili Köksal Toptan, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Osmaniye Valisi Celalettin Cerrah, eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Murat Yalçıntaş, Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Ali Dürüst, Galatarasay Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahim Albayrak ve eski Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat da katıldı.

Kemal Mutlu'nun cenaze namazını, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Raşit Küçük kıldırdı.

Küçük, burada yaptığı konuşmada her cenazede okunan ayet-i kerimede Cenab-ı Hakk'ın ''her canlının ölümü tadacağını'' söylediğini belirterek, şunları kaydetti:

''Ölüm bizim inancımıza göre, bizim için bir bitiş değil, bir dünyadan başka bir dünyaya geçiştir. Her canlının, ölümüne her an hazır olması gerekir. Ölüm bir geçiş noktasıdır. Bazıları içinse ölüm bir kavuşma zamanıdır. Her ölümde bir dünyadan başka bir dünyaya göçeceğimizi hatırlamalıyız, ahireti hatırlamalıyız. Cenab-ı Hak, bizi ahireti hatırlayan kullarından eylesin. Geride kalanlara da hayırlı ömürler nasip eylesin.''

Kemal Mutlu'nun cenazesi daha sonra aile kabristanlığına defnedilmek üzere Kulaksız Mezarlığı'na götürüldü.Başbakan Erdoğan ve beraberindekiler de Kulaksız Mezarlığı'na gitti.

Cenaze törenine KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi, eski Futbol Federasyonu Başkanı ve iş adamı Haluk Ulusoy, işadamı Etem Sancak'ın da çelenk gönderdiği görüldü.