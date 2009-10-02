T24 LogoT24 Logo
Politika

Başbakan Erdoğan damadıyla lokantaya gitti

02 Ekim 2009 21:26

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, damadı Berat Albayrak ve danışmanlarıyla Çukurambar'daki bir lokantada akşam yemeği yedi.

Başbakan Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'ndeki çalışmasının ardından damadı Albayrak ve danışmanlarıyla Çukurambar Caddesi'ndeki S'LO CAFE LOCANDA'ya geçti.

Başbakan Erdoğan'ın şehzade çorbası, roka salatası, kuzu pirzola ile mantı yediği ve dibek kahvesi içtiği öğrenildi.

Erdoğan, yemek sonrasında lokantadaki müşterilere ''afiyet olsun'' dileğinde bulundu.

Berat Albayrak'ın da Başbakan Erdoğan'ın makam aracına bindiği görüldü.

Lokantanın, AK Parti Ankara Milletvekili Faruk Koca'nın ağabeyi Selahattin Koca'ya ait olduğu belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24