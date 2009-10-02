Başbakan Erdoğan damadıyla lokantaya gitti

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, damadı Berat Albayrak ve danışmanlarıyla Çukurambar'daki bir lokantada akşam yemeği yedi.

Başbakan Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'ndeki çalışmasının ardından damadı Albayrak ve danışmanlarıyla Çukurambar Caddesi'ndeki S'LO CAFE LOCANDA'ya geçti.

Başbakan Erdoğan'ın şehzade çorbası, roka salatası, kuzu pirzola ile mantı yediği ve dibek kahvesi içtiği öğrenildi.

Erdoğan, yemek sonrasında lokantadaki müşterilere ''afiyet olsun'' dileğinde bulundu.

Berat Albayrak'ın da Başbakan Erdoğan'ın makam aracına bindiği görüldü.

Lokantanın, AK Parti Ankara Milletvekili Faruk Koca'nın ağabeyi Selahattin Koca'ya ait olduğu belirtildi.