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Politika

Erdoğan, cumhurbaşkanlığı yarışında zirveye oturdu

Başbakan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı yarışında sürpriz yaparak öne çıktı

10 Haziran 2012 15:50

Konsensus Araştırma Şirketi'nin son anketine göre; oy oranını 24.9 puan artırarak sürpriz yapan Erdoğan cumhurbaşkanlığı yarışında birinciliğe oturdu.

Konsensus Araştırma Şirketi'nin Habertürk gazetesi için yaptığı ankette, Başbakan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı yarışında sürpriz yaparak öne çıktı. Mart ayı araştırmasına göre oy oranını 24.9 puan artırarak yüzde 41.8'e çıkartarak Erdoğan birinciliğe oturdu. İkinci sıradaki isim ise yüzde 20.8 ile Gül oldu.


Cumhurbaşkanlığı yarışında Erdoğan birinci


Konsensus'un ankete katılanlara yönettiği en dikkat çekici soruların başında, "Yapılacak bir cumhurbaşkanlığı seçiminde kimin cumhurbaşkanı olmasını istersiniz?" geliyordu. Mart ayı araştırmasına göre oylarını 24.9 puan artıran Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanlığı yarılında yüzde 41.8 ile birinciliğe oturdu. Oy oranı 28 puan düşen Abdullah Gül yüzde 20.8 ile ikinci, Kılıçdaroğlu ise 18.6 ile üçüncü sırada yer aldı.

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AKP son seçim anketinde yüzde 51. 6 ile yine ilk sırada yer alırken CHP'nin oy oranı ise yüzde 26.8 oldu. MHP yüzde 12.7 oy oranına ulaşırken BDP ise ankette yüzde 5'lik bir oy aldı.

12 Haziran Genel Seçimleri'nin üzerinden tam 1 yıl geçtikten sonra yapılan Konsensus anketinde yıllık bazda partilerin oy oranlarında ciddi bir değişiklik olmadığı görüldü.

İşte son 'bugün seçim olsa' anketinde partilerin oy oranı

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