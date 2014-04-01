Başbakan Erdoğan Cumhurbaşkanı Gül ile görüştü

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 30 Mart seçimlerinden bir gün sonra sürpriz bir şekilde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı Çankaya Köşkü'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, akşamüzeri Çankaya Köşk'ünde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Gül ile Başbakan Erdoğan saat 18.00'de bir araya geldi.

Hükümet kaynakları, görüşmenin seçimlerin hemen sonrasına denk gelmesine rağmen asıl konunun, Dışişleri Bakanlığı'ndaki Suriye konulu kritik toplantının ses kayıtlarının geçen hafta sızdırılması konusunda olduğunu kaydettiler.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Dışişleri Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay İkinci Başkanı Yaşar Güler'in konuşmaları geçen hafta kamuoyuna sızmış, gerek Cumhurbaşkanı Gül, gerekse Başbakan Recep Tayyip Erdoğan kritik toplantının dinlenmesi ve sızdırılmasına çok sert tepki göstermişlerdi.