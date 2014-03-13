Başbakan Erdoğan: Güya cenazedeler; o Burak yavrumuzun ne günahı vardı?

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Mersin’den sonra ikinci mitingini Aksaray’da gerçekleştirdi. Erdoğan burada yaptığı konuşmada dün Okmeydanı'nda gerçekleşen Burak Can Karamanoğlu cinayetini DHKP-C'nin üstlendiğini açıkladı. "O Burak yavrumuzun ne günahı vardı" diye soran Başbakan, Berkin Elvan'ın cenazesi ve cenaze ertesi yaşananlar hakkında "Bunlar halkın yanında değil. Halkı taşıyan belediye otobüslerimizi saldırıyorlar yakıyorlar. Dün güya cenazedeler, ne cenazesi?" ifadesini kullandı.

Başbakan Erdoğan, kente gelmeden önce, Hükümet Meydanı’ndaki miting alanına kadın ve erkekler ayrı noktalarda üst araması yapılıp, arası bariyerle bölünmüş olan ayrı yerlere alındı. Üst araması sırasında bir kadının beline sarılı korsesi çıkartılıp, arama yapılması dikkat çekti.

Geçen hafta kalabalık bir grubun saldırmak istediği HDP binasının bulunduğu sokakta da polis geniş güvenlik önlemi aldı. Başbakan Erdoğan’ın kente gelmesi beklenirken zaman zaman kar yağdı.

Miting alanında toplanan 10 bin kişilik kalabalığa hitap eden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, MHP ve DHKP-C’nin aynı safta olduğunu belirterek şunları söyledi:

”Birileri milletin iktidarından ciddi şekilde rahatsız oldu. Ne diyorlardı biliyor musunuz?Aksaraylı çoban nasıl ülkeyi yönetir. Aksaraylı esnaf nasıl Türkiye’yi yönetir. Aksaraylı çiftçi Türkiye’yi nasıl istikamet çizer. Bunlar göbeğini kaşıyan adamlar diyorlardı. Eski Türkiye’de olduğu gibi ülkeyi manşetler yönetsin istiyorlardı. Eski Türkiye’deki olduğu gibi ülkeyi holdingler, elitler yönetsin istiyorlardı. Bunların meselesi biz değil, Ak Parti değil. Bunların meselesi millet, bunların meselesi sizsiniz siz. Hiçbir zaman bir araya gelmemiş ve gelemeyecek olanlar şu anda aynı safta buluştular mı? Allah aşkına MHP ile eli kanlı devlet düşmanı DHKP-C’nin bir araya gelebileceğini söyleseler inanır mıydınız? Artık inanın. Bir araya geldiler. İttifak yaptılar. Aynı safta, aynı hizada buluştular."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Fetullah Gülen’i eleştiren Başbakan Erdoğan, ”Birbirlerine en ağır ifadeleri kullanan CHP ile Pensilvanya’nın bir araya geleceğini hiç düşünür müydünüz? Kardeşlerim bu CHP Sad-i Nursi’nin hem ölüsüne, hem dirisine zulmetti. Bu CHP bütün kutsallarımızı ayaklar altında çiğnedi. Kuran kurslarını kapattı, Kuran öğretmeyi yasakladı. Camileri ahıra, depoya çevirdi. Yıllarca şu başörtülü kızlarımıza bu CHP zihniyeti zulmetti. İmam hatip orta okulların orta kısımlarını kapattılar. Pensilvanya’ya en ağır sözleri bu CHP söyledi. Mecliste, bizzat Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Pensilvanya’ya militan yetiştiriyor dedi. Soru önergesi verdi. Meclis araştırması istedi. Şimdi bu CHP ve Pensilvanya aynı safta, aynı hizada buluştu. Sadece bunlar değil, başka kesimleri marjinal kesimleri, terör örgütlerini yanlarına çekiyorlar. Medya bunlara destek veriyor. Pensilvanya’nın medyası terör örgütlerine destek veriyor. 6 ay önce böyle değildi. Dünkü başlıklara bakın, ondan önceki gün ki başlıklara bakın. İşadamları, işveren kuruluşları bunlara destek veriyor. Hep birlikte sokakları ateşe vermek, yıkmak, tahrip etmek, huzuru bozmak için ellerinden geleni yapıyorlar” diye konuştu.

Başbakan Erdoğan, dün olaylar sırasında öldürülen Burak Karamanoğlu’nun ölümüyle ilgili DHKP-C’nin olayı üstlendiğini belirterek şöyle konuştu:

”İstanbul’da dün gördünüz, itfaiye araçlarına saldırıyorlar. İtfaiyeciyi yere yatırdılar, tekme, tokat dövdüler. İtfaiye niye geldi, olabilecek herhangi bir sıkıntı için oraya geldi. Garibim itfaiyeciye yere yatırdılar. Tekme tokat, neler yaptılar. Cam, çerçeve indirdiler. Bunların insanlıktan nasibi yok. Akşam, bu ülkenin genç, günahsız, garip, askerden yeni gelmiş gencimizi maalesef öldürdüler. Dün bu kadar yazı yazan bu kadar televizyonlarda söyleşiler, bu kadar üzüntüler, acaba Giresun’nun Alucra’sından o Burak yavrumuz için ne söyleyecekler. Hiç bir şey duydunuz mu? Bunlar, dükkanlara saldırdılar. O Burak yavrumuzun ne günahı var. Elinde silah mı vardı. Ne var dı? DHKP-C bakın olayı üstlendi. Değerli kardeşlerim bütün bunlara karşı her zaman için dimdik duruyoruz ve dimdik durmaya devam edeceğiz. Kardeşlerim, belediye otobüslerine saldırıyorlar. Bu belediye otobüsleri ne iş yapan, halkı taşır. Bunlar halkın yanında değil. Halkı taşıyan belediye otobüslerimizi saldırıyorlar yakıyorlar. Dün güya cenazedeler, ne cenazesi? Bizim 10 tane seçim koordinasyon merkezimizi yaktılar. Ne alakası var bununla. Seçim propagandası yapan aracımızı yaktılar ne alakası var bunun.”

Başbakan Erdoğan, miting alanına asılan pankarta dikkat çekerek, ”Kardeşlerim bunların derdi başka. Filistin’in çocukları için Suriye’nin çoçukları için Mavi Marmara şehitleri için hattı Türkiye’deki terör kurbanları için vicdanı sızlamayan Pensilvanya, sokakları tahrik etmek için mesaj veriyor. Yazıklar olsun. Bu millet neyin ne olduğunu çok net görüyor. İşte buyurun (asılı pankartı göstererek) Esed hatırası. CHP 160 bin insanın katili olan Esed ile yan yana. Aşağıda Mısır’dakı yüzde 52 oyla gelmiş Mursi’nin yanındaki darbeci Sisi. Kardeşlerim bu Pensilvanya montaj konusunda çok usta. Bunlar sadece kaset montajı yapmıyorlar işte şimdi siyasete montaj yapıyorlar. Bu montaj tutmaz. Bu montaj işte Aksaray haykırıyor. Bu montaj 30 Mart’ta dağılır. İşte siz bu montaj siyasetine, tahrik siyasetine 30 Martta son noktayı koyacaksınız” dedi.