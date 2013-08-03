Başbakan Erdoğan: Birileri bizi Mısır yapmak istiyorsa ‘Eyvallah’ mı diyelim

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Küçükçekmece’de Gösteri ve Sanat Merkezi açılışında konuştu. Başbakan Erdoğan’ın gündeminde Gezi Parkı olayları, Mısır’daki askeri darbe ve ekonomik gelişmeler vardı.

Başbakan Erdoğan, “Şiddete başvurmuyor diye, polise demir bilye taş ve molotof atmıyor diye, kimse milleti yok saymasın. Sokaklara taşmıyor, esnafın cam ve çerçevesini indirmiyor diye kimse milleti yok saymasın. Uluslararası gazetelerde kirli mektupların altına imza atmıyor diye kimse milleti yok saymasın. Millet bize git derse boynumuz kıldan incedir. Gideriz. Millet bize kal derse, milletin emanetini namus ve şeref bilir, son nefesimize kadar koruruz. Demokrasinin bundan başka bir manası yoktur. Dünyanın her yerinde gerçek demokrasi sandıkta tecelli eder. Birileri bizi Mısır yapmak istiyorsa ‘Eyvallah’ mı diyelim?” şeklinde konuştu.

Başbakan Erdoğan’ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

‘Millet gazetelere kirli mektuplara imza atmadı’

“Türkiye’nin istikametini milli irade belirler. Türkiye’nin rotasını sadece ve sadece millet çizer. Ne medya, ne sosyal medya, ne sermaye, ne de terörize edilen sokaklar değil; Türkiye’nin geleceğini sadece millet ve sandık belirler. Şiddete başvurmuyor diye, polise demir bilye taş molotof atmıyor diye kimse milleti yok saymasın. Sokaklara taşmıyor, esnafın cam ve çerçevesini indirmiyor diye kimse milleti yok saymasın. Uluslararası gazetelerde kirli mektupların altına imza atmıyor diye kimse milleti yok saymasın. Bu millet her zaman aklıselimle hareket etmiştir. Bu milleti manşetini sandıkta kendisi atmıştır, mektubunu sandıkta vermiştir. Millet sandıkta neyi, kimi işaret ediyorsa, herkes buna boyun eğmek, bunu kabullenmek ve gereğini yapmak zorundadır. Millet bize git derse boynumuz kıldan incedir. Gideriz. Millet bize kal derse, milletin emanetini namus ve şeref bilir, son nefesimize kadar koruruz. Demokrasinin bundan başka bir manası yoktur. Dünyanın her yerinde gerçek demokrasi sandıkta tecelli eder. Birileri bizi Mısır yapmak istiyorsa ‘Eyvallah’ mı diyelim? Asla.”

Mısır’da milletin iradesi gasp edildi

“Şu anda Mısır’da gasp edilmiş bir millet hakkı var. Milletin iradesi gasp edilmiştir. Buna saygı duyulabilir mi? Birileri buna saygı duyuyorsa, demokrasiye inanmış bir Erdoğan olarak benim buna saygı duymam mümkün değildir. Zira Türkiye askeri darbelerden çok çekti ve bunun bedelini ağır ödedi. Biz bu bedeli ödedik, istiyoruz ki başka kardeşlerimiz ödemesin.”

Arenamega ismini beğenmedi

Bu arada, Törende yaptığı konuşmada, açılışını yaptığı merkezden övgüyle söz eden Erdoğan, "Arenamega" ismini ise beğenmedi.

'Türkçe hassasiyetinin kaybedildiğini' dile getiren Erdoğan, "Bir büyük esere isim koyarken başka dilere ihtiyaç duymadan kendi kültürümüzü yansıtacak bir anlayışı sürdürmeliyiz. Bugün açılışını yaptığımız esere "Arenamega" yerine daha bizden bir isim düşünülmesini de sizlerin takdirine sunuyorum" diye konuştu.