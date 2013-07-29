Başbakan Erdoğan: Birçok insan evladına Yavuz adını verir

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Of Hayrat Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin düzenlediği iftar yemeğinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü polemiğiyle ilgili açıklamalar yaptı.

radikal.com.tr'de yer alan Taka gazetesinin haberine göre 3. köprünün ismine yapılan itirazlara değinen Başbakan Erdoğan, Trabzon’a atıfta bulunarak şöyle konuştu:

“Yavuz Sultan Selim, iktidarında ülke sınırlarını 2 buçuk kat artırdı. Bu isim sizi niye rahatsız etsin? Bugün ülkemizde birçok insan evlatlarına ‘Yavuz’ ismini verir. Hiç rahatsız olmaz. Trabzonlu zaten Yavuz’u iyi tanır. Fatih’i iyi tanır. Şimdi, yani bu isimler var diye birileri oraya gitmeyecek, rahatsız olacak; kusura bakma, sen gitmezsin başkaları gider. Birinci köprüye karşı çıkanlar, şimdi o köprünün içinden gidip geliyorlar. İkinci köprüye karşı çıkanlar? Şimdi o köprüden istifade ediyorlar mı? Ediyorlar. Dört gidiş, dört geliş, ortasından da raylı sistem. Dünyada müstesna köprülerden bir tanesi olacak ve maliyeti 2.5 milyar Euro . Bütün bunlarla beraber, bir modern İstanbul , modern Türkiye ’yi inşa ediyoruz. Şimdi 29 Ekim’de denizin altından raylı sistemi bitiriyoruz, açılışını yapacağız. Peki, nasıl gelip de oradan geçeceksiniz? Hangi yüzle geçeceksiniz?

Bunları ben anlayamıyorum. 2015′te de onun biraz daha aşağısından iki tüp üst üste; otomobil, o da denizin altından, oradan da geçeceğiz, onu da yapıyoruz. Şu anda başladı, hızla devam ediyor. Bunlar bugüne kadar böyle bir şeyi hayal edebilirler miydi ama bizler tabii bunları başarıyla, azimle, kararlılıkla bitiriyoruz, bitireceğiz.”



Of'a havalimanı korkuttu

İftar programındaki konuşması sırasında yeni açılan havalimanlarından bahseden başbakan Erdoğan’a katılımcılardan biri, "Of’a da havalimanı istiyoruz" diye seslendi. Sessizlik anında herkesin duyduğu bu isteğe Başbakan esprili bir cevap verdi: "Ondan korkayurum."