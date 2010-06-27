Başbakan Erdoğan: Batı karşıtı değiliz

T24 - Türkiye'nin İsrail karşıtı olmadığını, Batı'ya da sırtını dönmediğini ifade eden Başbakan Erdoğan, İsrail'in uluslararası sularda Mavi Marmara'ya düzenlediği saldırının "devlet terörü" olduğunu bir kez daha ifade etti. Türkiye'nin İsrail ile olan köklü ilişkilerini kesme niyetinde olmadığını belirten Erdoğan, AB'ne katılımın hâlâ çok istendiğini belirtti.



Başbakan Erdoğan, Toronto Star gazetesine verdiği mülakatta, İsrail ile ilişkilerdeki gerginliğin bu ülke 4 koşulu karşılayana kadar süreceğini ifade ederek, bu koşulları şöyle sıraladı: "Mavi Marmara gemisine düzenlenen saldırıdan dolayı özür dilemesi, saldırıda hayatını kaybeden 9 kişinin ailesine tazminat ödemesi, BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'un çağrısını yaptığı gibi olaya ilişkin uluslararası bir soruşturmayı kabul etmesi, Gazze'ye uyguladığı ambargoyu kaldırması."



Gazetede Harun Sıddıki imzasıyla yayımlanan mülakatta, Türkiye'nin İsrail ile köklü ilişkilerini kesme niyetinde olmadığı görüşüne yer verildi.



İsrail'in ambargonun yumuşatılacağı açıklamasının hatırlatılması üzerine "Bu açıklamaları duyduk, ama hiç bir adım atılmadı. Geçmişte de benzer açıklamalar yapılmıştı" diyen Erdoğan, Türkiye'nin, saldırının mağdurları adına İsrail'e dava açmayı planladığını kaydetti.





Erdoğan, 'devlet terörü' vurgusunu yineledi





Saldırının İsrail karasularının 72 mil açıklarında uluslararası sularda düzenlendiğine, silah, tüfek ve plastik mermilerin kullanıldığına işaret eden Erdoğan, İsrail'in kendisini savunma hakkının olduğu argümanlarının kendisine yabancı olmadığını ifade ederek, "Tabii ki sınırlarınızı silahlı kişilere ya da düşman bir orduya karşı koruyabilirsiniz ve bu tür bir eylemi kendi ulusal sınırlarınızda düşünebilirsiniz, ancak bunu uluslararası sularda yapmaya hakkınız yok. Ben bunu devlet terörü olarak yorumluyorum" diye konuştu.





'İsrail karşıtı değiliz'





Başbakan Erdoğan, bir soru üzerine, Türkiye'nin İsrail karşıtı olmadığını, Türkiye'nin Orta Doğu'da İsrail'e dostane tek ülke olduğunu belirterek, "Hatta o kadar ki, Ehud Olmert hükümeti zamanında Türkiye, Suriye ile dolaylı görüşmeler yürütmesinde İsrail'e yardımcı oldu" ifadesini kullandı.



Erdoğan, bir başka soru üzerine, Türkiye'nin Batı'ya sırtını çevirdiği yönündeki tespitleri çok yanlış bulduğunu kaydederek, "Türkiye, dünyanın tüm kesimleriyle temaslarını geliştiriyor, ancak hiç kimseyle ilişkilerini kesmedi. Böyle bir şey gündemde yok" diye konuştu.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, diğer bir soru üzerine de, Türkiye'nin AB'ye katılmayı hâlâ çok istediğini sözlerine ekledi.





