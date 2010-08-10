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Politika

BAŞBAKAN ERDOĞAN BABA OCAĞINDA RİZE (A.A)

10 Ağustos 2010 02:32

-BAŞBAKAN ERDOĞAN BABA OCAĞINDA RİZE (A.A) - 09.08.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan baba ocağı olan Rize'nin Güneysu ilçesine geldi. Özel ''ANA'' uçağı geldiği Trabzon'dan karayolu ile Rize'ye geçen Başbakan Erdoğan, burada TOKİ tarafından yaptırılmakta olan Devlet Hastanesi inşaatının yanında durarak, araç içerisinde yetkililerden inşaata ilişkin bilgi aldı. Erdoğan, daha sonra Güneysu ilçesine geçti. Başbakan Erdoğan ilçe merkezinde otobüsten inerek kendisini bekleyen vatandaşlarla kısa süre sohbet etti. Başbakan Erdoğan sohbetin ardından Merkez mahallesinde bulunan evine gitti.

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