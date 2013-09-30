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Başbakan Erdoğan, ‘ayrımcılık’ mücadelesinde eşcinselleri saymadı

Başbakan Erdoğan'ın açıkladığı demokratikleşme paketinde ‘Ayrımcılık’ mücadelesinde eşcinseller sayılmadı. Etnik kökene değinilmedi

30 Eylül 2013 17:48

T24/ANKARA

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ‘  Demokratikleşme Paketi’nin ‘ayrımcılıkla’ ilgili bölümünde ilginç ayrıntı dikkat çekti.  ‘Ayrımcılık’  mücadelesini anlatan Erdoğan,  eşcinselleri saymadı.  

‘Etnik köken’ demedi. “ Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşit Kurulu” oluşturulacağını söyleyen Erdoğan’ın  cinsel yönelimleri  farklı  gruplar ile  etnik kökeni saymadığı  düzenlemeyi şöyle sıraladı:

Türkiye’de hiç kimse dilinden ırkından milletinden renginden inancından, gereğini yerine getirmekten dolayı ayrımcılığa maruz kalmayacak. Ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik kurulu kuruyoruz.

Anayasa Uzlaşma Komisyonu, Başbakan Tayyip Erdoğan’dan daha ileri bir noktada. MHP dışındaki üç siyasi parti  Anayasa’nın ‘Eşitlik’ maddesinin  ayrımcılıkla  ilgili  fıkrasında mutabakat  sağladı. Yeşil renkte yazılan madde şöyle. “ Hiç kimse, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep, etnik köken ve diğer sebeplerle ayırımcılığa tabi tutulamaz”.

Komisyon, cinsel yönelim  ve cinsiyet kimliği ile ilgili  ayrımcılık  yasağının anayasanın gerekçesinde yer almasını  tartışıyor.

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