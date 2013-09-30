Başbakan Erdoğan, ‘ayrımcılık’ mücadelesinde eşcinselleri saymadı

T24/ANKARA

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ‘ Demokratikleşme Paketi’nin ‘ayrımcılıkla’ ilgili bölümünde ilginç ayrıntı dikkat çekti. ‘Ayrımcılık’ mücadelesini anlatan Erdoğan, eşcinselleri saymadı.

‘Etnik köken’ demedi. “ Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşit Kurulu” oluşturulacağını söyleyen Erdoğan’ın cinsel yönelimleri farklı gruplar ile etnik kökeni saymadığı düzenlemeyi şöyle sıraladı:

Türkiye’de hiç kimse dilinden ırkından milletinden renginden inancından, gereğini yerine getirmekten dolayı ayrımcılığa maruz kalmayacak. Ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik kurulu kuruyoruz.

Anayasa Uzlaşma Komisyonu, Başbakan Tayyip Erdoğan’dan daha ileri bir noktada. MHP dışındaki üç siyasi parti Anayasa’nın ‘Eşitlik’ maddesinin ayrımcılıkla ilgili fıkrasında mutabakat sağladı. Yeşil renkte yazılan madde şöyle. “ Hiç kimse, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep, etnik köken ve diğer sebeplerle ayırımcılığa tabi tutulamaz”.

Komisyon, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ile ilgili ayrımcılık yasağının anayasanın gerekçesinde yer almasını tartışıyor.