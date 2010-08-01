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Politika

BAŞBAKAN ERDOĞAN, ATALAY İLE BİR ARAYA GELDİ ANKARA (A.A)

01 Ağustos 2010 22:55

-BAŞBAKAN ERDOĞAN, ATALAY İLE BİR ARAYA GELDİ ANKARA (A.A) - 01.08.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura Toplantısı sonrasında, İçişleri Bakanı Beşir Atalay ile bir araya geldi. Bugün toplanan Yüksek Askeri Şura Toplantısı'na başkanlık eden Erdoğan, toplantıdan hemen sonra saat 17.15 sularında Başbakanlık Merkez Bina'ya geldi. İçişleri Bakanı Beşir Atalay da saat 17.30'da Başbakanlık Merkez Bina'ya giriş yaptı.  Başbakan Erdoğan ile Atalay'ın 18.50-19.10 saatleri arasında bir görüşme yaptığı öğrenildi. Görüşmenin ardından Başbakan Erdoğan ile Bakan Atalay, Başbakanlık Merkez Bina'dan ayrıldı.

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