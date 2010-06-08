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Politika

BAŞBAKAN ERDOĞAN ANKARA'YA GELDİ ANKARA (A.A)

08 Haziran 2010 00:16

-BAŞBAKAN ERDOĞAN ANKARA'YA GELDİ ANKARA (A.A) - 06.07.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak DAP ile saat 20.45'te Ankara'ya geldi.  Başbakan Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda Adalet Bakanı Sadullah Ergin, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi, Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Osman Güneş, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel ve öteki ilgililer karşıladı.  Başbakan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan ve kızı Sümeyye Erdoğan da Ankara'ya geldi.  Başbakan Erdoğan, geçen hafta ailesiyle birlikte tatile çıkmıştı. 

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