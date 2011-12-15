Başbakan Erdoğan, Ankara'ya geldi!

T24

Erdoğan'a sevgi gösterisi





Uçaklardan ''geçmiş olsun'' mesajları iletildi



Geçirdiği ameliyat sonrası evinde dinlenen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 22 gün sonra Ankara’da...Başbakan Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'nda, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, bazı AK Partili milletvekilleri ve öteki ilgililer karşıladı.Başbakan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, kızı Sümeyye Erdoğan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik de Ankara'ya geldi.Bu arada, Erdoğan'ın gelişinden önce çok sayıda vatandaş Esenboğa Havalimanı Büyük Şeref Girişi'nin önünde toplandı. Vatandaşlar alkışlar ve sloganlarla Başbakan Erdoğan'ı karşıladı. Bu sırada, ''Nazar etme dünya ondan bir tane var'' yazılı pankart açanların olduğu görüldü.Öte yandan Erdoğan'ın konvoyunun geçeceği güzergahta da çok sayıda taksici, araçlarıyla kilometrelerce kuyruk oluşturarak sevgi gösterilerinde bulundu. Başbakan ile eşi Emine Erdoğan da vatandaşların sevgi gösterilerine el sallayarak karşılık verdi.Başbakan Erdoğan'ın gelişi nedeniyle güzergahta ve havalimanında yoğun güvenlik önlemleri alındı.Ankara'ya seyir halindeyken, seferdeki uçaklardan kontrol kulesi aracılığı ile Başbakan Erdoğan'a ''geçmiş olsun'' dileklerinin iletildiği öğrenildi.İnişe geçilirken de kule görevlilerinin, ANA uçağının pilotu aracılığı ile Başbakan Erdoğan'a ''hoş geldiniz'' diyerek, geçmiş olsun dileklerini aktardıkları belirtildi.