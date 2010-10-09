-BAŞBAKAN ERDOĞAN ALMANYA'YA GELDİ BERLİN (A.A) - 08.10.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak ''ANA'' ile Almanya'nın başkenti Berlin'e geldi. Başbakan Erdoğan'ı havaalanında Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Acet ve öteki yetkililer karşıladı. Başbakan Erdoğan ile birlikte Devlet Bakanları Faruk Nafiz Özak, Faruk Çelik ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da Almanya'ya geldi. Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile birlikte Türkiye'nin, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme grubunda Almanya ile yapacağı karşılaşmayı izleyecek. Şansölye Merkel'in davetlisi olarak Almanya'ya gelen Erdoğan, yarın da çalışma kahvaltısında mevkidaşı ile biraraya gelecek. Erdoğan, temaslarının ardından yarın yurda dönecek.