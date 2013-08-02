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Politika

Erdoğan, Almanya ve Fransa Başbakanları ile görüştü

Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Başbakanı Jean-Marc Ayrault ile telefonda Suriye ve Mısır başta olmak üzere bölgedeki son gelişmeler hakkında görüştü

02 Ağustos 2013 00:17

Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Başbakanı Jean-Marc Ayrault ile telefonda görüştü.

AA'nın haberine göre, Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan resmi konutta iftar öncesinde gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde, Merkel ve Ayrault ile Suriye ve Mısır başta olmak üzere bölgedeki son gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulundu.

Suriye'deki durumun kötüye gitmesi karşısında uluslararası toplumun üzerine düşeni yerine getirmesi konusunun ele alındığı görüşmelerde, Mısır'da ivedilikle demokrasiye dönülmesinin büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Erdoğan ve Merkel'in, eylülde St. Petersburg'da G-20 toplantısı sırasında tüm bu konuları daha ayrıntılı biçimde ele alma hususunda mutabık kaldıkları öğrenildi.

Başbakan Erdoğan, Mısır'da demokrasiye geçiş süreciyle ilgili Merkel ve Ayrault'a, askeri darbeyle görevden uzaklaştırılan Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin ve siyasi tutukluların derhal serbest bırakılmasının, tüm tarafların sürece katılımıyla en kısa sürede sandığa gidilmesinin, seçimlerin adil ve şeffaf biçimde yapılacağına ilişkin güvence verilmesinin büyük önem taşıdığını da vurguladı.

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