Başbakan Erdoğan ABD'ye gidecek mi?

T24 - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Burak Özügergin, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun dün (28 Mart 2010) kendisini arayan ABD Dışişleri Bakanı Hilary Clinton'dan 1915 olaylarına ilişkin kararın genel kurula gelmemesini istediğini söyledi. Özügergin, Clinton'un da Başbakan Erdoğan'ı 12-13 Nisan'da Washington'da yapılacak Uluslararası Nükleer Güvenlik Zirvesi'ne katılımını beklediklerini ifade ettiğini kaydetti.



Özügergin, bir soruya verdiği yazılı yanıtta, Clinton'ın, son olarak Rusya'ya yaptığı ziyaret ve Minsk Grubu eş başkanı olarak Minsk sürecindeki gelişmeler hakkında Davutoğlu'nu bilgilendirdiğini kaydetti.



Sözcü, iki bakanın bunlara ilaveten Orta Doğu barış sürecinin tüm kanallarının ve bu çerçevede Suriye-İsrail kanalının yeniden canlandırılması, Filistin konusundaki gelişmeler, Irak seçim sonuçları ve diğer bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunduğunu ifade etti.



Görüşmenin temel gündemi bağlamında Davutoğlu'nun, ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinde kabul edilen karar sonrasında, Türk kamuoyunda oluşan derin hayal kırıklığının ve gösterilen tepkinin nedenlerini açık dille muhatabına aktardığını belirten Özügergin, şunları kaydetti:



"Davutoğlu, kararın Güney Kafkasya'daki barış çabaları ve Türk-Amerikan ilişkileri üzerinde yarattığı olumsuz yansımaların giderilmesi bakımından, komite kararının Temsilciler Meclisi genel kuruluna gelmemesinin ve siyasetçiler tarafından tarihe ilişkin konularda hüküm verilmemesinin kritik önemde olduğunun altını çizdi.



ABD'den Erdoğan'a davet



Davutoğlu'nun endişelerini anladığını ifade eden Clinton, Amerikan yönetiminin hem komitede kabul edilen karara, hem de bu kararın genel kurula gelmesine karşı olduğunu vurguladı. Clinton, Başbakan Erdoğan'ın 12-13 Nisanda Washington'da yapılacak Uluslararası Nükleer Güvenlik Zirvesi'ne katılmasının her bakımdan büyük önem taşıdığının altını çizdi ve Erdoğan'ı Washington'a beklediklerini hatırlattı.



Özügergin, "Davutoğlu'nun ise bu konuda değerlendirme sürecinin devam ettiğini, Erdoğan'ın nihai kararını önümüzdeki günlerde vereceğini söylediğini" kaydetti.

