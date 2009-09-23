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Başbakan Erdoğan, ABD'li korumayı itti mi?

Başbakan Erdoğan’ın, korumaları ile ABD Başkanı Obama’nın Amerikan gizli servisine bağlı korumaları birbirine girdi.

23 Eylül 2009 03:00

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, korumaları ile ABD Başkanı Barrack Obama’nın Amerikan gizli servisine bağlı korumaları birbirine girdi.

Yaşanan koruma skandalı üzerine Başbakan Erdoğan, güvenlik gerekçesiyle, eski ABD Başkanı Bill Clinton tarafından organize edilen , Clinton Küresel Girişimi'nde yapacağı 'G-20 Zirvesi ve Küresel Etkileri' konulu konuşmayı iptal ederek, ikamet ettiği Plaza oteline geri döndü.

Erdoğan'ın Amerikalı korumayı ittiği iddiası

Yumruklaşmaya kadar uzadığı iddia edilen Türk ve Amerikalı korumalar arasındaki gerginlikte, Başbakan Erdoğan’ın da Türk korumalara elle müdahale eden Amerikalı bir korumanın elini tutarak ittiği iddia edildi.

Erdoğan'ın gizli servis görevlileri değiştirildi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, Clinton Küresel Girişimi 'G-20 ve Küresel Sorunlara Etkisi' başlıklı panel programının iptaline neden olan olayın ardından, kendisini koruyan gizli servis elemanları değiştirildi.

Başbakanlık kaynakları, konuşma yapacağı Sheraton Otel’e intikali sırasında, Erdoğan’ı korumakla görevli ABD gizli servis elemanları ile ABD Başkanı Obama’nın korumaları arasında yaşanan iletişimsizlik nedeniyle yaşandığı bildirilen olayın ardından, Erdoğan’ı korumakla görevli ABD gizli servis ekibinin değiştirildiğini belirttiler.

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