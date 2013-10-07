Başbakan Erdoğan 35 yıllık dostuna uğradı

Başbakan Tayyip Erdoğan Adana'da, 1980 darbesi öncesinde bir gün tutulduğu Metris Cezaevi’nde tanıştığı Fehmi Kanlı'yı ziyaret etti.

Başbakan Erdoğan, Adana'daki programının sonunda, Ceyhan'daki Sarısakal Mahallesi’ne uğradı.

Erdoğan burada, 35 yıl önce tanıştığı arkadaşı Fehmi Kanlı'nın evine gitti.

Başbakan'ın, eşi Emine Erdoğan ve bazı bakanlarla yaptığı ve iki saat süren ziyarette yemek yenildi, sohbet edildi.

Fehmi Kanlı ziyaretle ilgili, “Biz iki eski dostuz, birbirimizi çok severiz; telefonlaşırız. Memleket meselelerinden ancak fırsat buldu. 35 yıllık geçmişimizi konuştuk. Eskiler insanın gözünü önünde geçiyor, duygulanmalar oluyor” şeklinde konuştu.

Başbakan Erdoğan, Fehmi Kanlı ile 1980 darbesi öncesinde Metris Cezaevi’nde tutulduğu gün tanıştı.

Erdoğan, Kanlı'ya AKP Milletvekili Hüseyin Besli ve şair Ömer Özbay'ın kaleme aldığı ‘Recep Tayyip Erdoğan - Bir Liderin Doğuşu’ kitabını da hediye etti.

Kitapta Başbakan, Fehmi Kanlı ile tanışma hikayesine de yer veriyor. Metris Cezaevi’nde onbaşı olan Fehmi Kanlı'nın kendisine yemek getirdiğini, bu yüzden Kanlı'nın falakaya yatırıldığını anlatıyor.