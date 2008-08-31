Başbakan Erdoğan: "Lavrov geldiğinde sorunları kendisiyle görüşeceğiz"

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Türkiye ziyaretinde sorunların görüşüleceğini belirterek, "Onların da haklı olduğu yanlar var, bizim de haklı olduğumuz yanlar var" dedi. Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla Gazi Orduevi'nde verilen resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kafkaslar'da yaşanan gerginliğin ardından Boğazlardan Karadeniz'e giren askeri gemilere ilişkin herhangi bir sıkıntı olmadığını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti: "Karadeniz'e gelip giren ülkelerle görüşüyoruz, konuşuyoruz. Şu ana kadar, gerek Amerika olsun, İspanya olsun, diğerleri olsun... Hiç birisiyle süreyi uzatma istikametinde bir sinyal almadık. Tam aksine daha kısa zamanda dönme şeyleri var. Yani bir an önce insani yardımları bırakıp döneceklerini söylüyorlar.

Şu ana kadar bir sıkıntı söz konusu değil." Erdoğan, bir gazetecinin Rusya'nın "bir ticari engel başlattığı yönünde somut veriler olduğunu, Türkiye'nin de bu yönde bir tavır içinde olduğunu söylemesi üzerine, "Sayın Lavrov bir gelsin bakalım. Lavrov geldiğinde sorunları kendisiyle görüşeceğiz. Onların da haklı olduğu yanlar var, bizim de haklı olduğumuz yanlar var. Öyle zannediyorum ki, çözeceğiz" dedi.

Soğuk Savaş

Başbakan Erdoğan, bir gazetecinin "Sayın Başbakan, siz dünyanın yeni bir soğuk savaşa girdiğine inanıyor musunuz?" sorusuna "İnanmak istemiyorum" karşılığını verdi.

Erdoğan, soruyu soran gazetecinin "Bunun bazı işaretleri var" değerlendirmesi üzerine, "Olmayacak diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.



Erdoğan, "Türkiye'nin Rusya ve İran ile ilişkilerinin çok özel olduğu" ifade edilerek, "Siz, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olarak soğuk savaşı engelleyecek bir manevrayı gerçekleştirebileceğimize inanıyor musunuz?" sorusunu ise şöyle yanıtladı: "Görüşmeler hep bunlara yönelik. Olmasını asla istemiyoruz. Amerika müttefikimiz. Unutmayalım ki, Rusya Federasyonu ciddi bir komşumuz.

Birçok alanda Rusya Federasyonu ile ilişkilerimiz var. İlişkilerimiz gerçekten özelin ötesine geçmiştir. Bizim birinci derecede ticari ortağımız, turizmde birinci sıraya çıktı...

Enerjimizin üçte ikisini biz oradan temin ediyoruz. Doğalgazın üçte ikisi bize oradan geliyor. Doğalgaz çevrim santralleri... Yüzde 52'si, biliyorsunuz doğalgazdan. Karanlıkta kalırız... Müteahhitlerimizin çok ciddi bir kısmı Rusya'da yatırım yapıyor. Bunları yok farz edemeyiz. Niçin 'Kafkasya İstikrar ve İşbirliği' dedik? Niçin bunun içinde Ermenistan var, niçin bunun içinde Gürcistan var? Çünkü coğrafi esas olarak bu ülkeleri bu projenin içeriğine aldık. Bu işi de başarmak durumundayız ki bölge refah ve huzur bölgesi olsun."

Ermenistan – Türkiye milli maçı

Başbakan Erdoğan, bir gazetecinin "Peki, Sayın cumhurbaşkanın (Abdullah Gül) Erivan'a gitmesini ister misiniz? Maç için..." sorusunu "Hayırlı olsun" karşılığını verdi. Erdoğan, daha sonra da "Ermenistan boyutunu da... Zaten Dışişleri Bakanımız kendileriyle gidecek ve orada görüşülecek."