-BAŞBAKAN ERDOĞAN: "DİNLER TOPLUMUN GERÇEĞİDİR" BERLİN (A.A) - 09.10.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Aslında, dinler her toplumun gerçeğidir. Dinleri toplumlardan soyutlamak, tecrit etmek mümkün değildir. Ülkemde, ben 'Hristiyanlık benim ülkemin bir gerçeği değildir' diyemem, 'Musevilik benim ülkemin gerçeği değildir' diyemem. Biz tam aksine bunlara hoşgörüyle yaklaşmak durumundayız. Eğer ülkemizde o inanç mensupları varsa o inancın mensuplarının inançlarını da güvence altına almak gerekir'' dedi. Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, Berlin'de Başbakanlıkta yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı yaptılar ve soruları yanıtladılar. Başbakan Erdoğan, Merkel ile bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, şunları söyledi: ''Berlin Olimpiyat Stadı'nda, her ne kadar mağlubiyetimizle de geçse bir dostluk akşamının ardından, iki dost ve müttefik ülkenin Başbakanları olarak bugün gerçekten yararlı bir çalışma kahvaltısında bir araya geldik. İki ülke arasındaki birçok konuyu ele alma fırsatını bulduk. İki ülkeyi yakından ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konular üzerinden kapsamlı bir görüş alışverişimiz oldu. Ve Merkel'in geçen mart ayında Türkiye'ye yaptığı ziyarette ele aldığımız konularda alınan mesafeleri değerlendirme fırsatımız oldu. İkili ilişkilerimizin tüm alanlarda geliştiğini görmenin mutluluğu içindeyiz. Bu işbirliğinin her alanda daha da güçlenmesi için ortak kararlılığa sahip olduğumuzu bir kere daha gördük. Ülkelerimiz arasında gerçekleştirilen üst düzey ziyaretlerin artarak devam etmesi gerektiğini ifade etmek istiyorum. Bu ayın 18'inde Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff'un Türkiye'yi ziyaret edecek olmasından memnuniyet duymaktayız. Merkel ile Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren konuları değerlendirdik. Vatandaşlarımızın Alman toplumuna entegrasyonu konusunu değerlendirdik, ki bu konuda da hemen hemen büyük oranda yaklaşım tarzımızın aynı olduğunu düşünüyorum. İki ülke olarak bundan sonraki süreçte neler yapabileceğimizi de ele aldık ve ilgili bakanları da kısa, orta ve uzun vadeli çalışmalar için ağırlıklı olarak bir çalışmaya başlamaları noktasında talimatlandırdık. Burada ben Merkel'e de teşekkür ediyorum. 2011 Ekim'inde, Türkiye'den Almanya'ya gelişin 50. yılını kutlama noktasında bir dizi kutlama törenleri yapılması ve bu törenleri zenginleştirmek, 50 yılın analizini yapmak, 50 yılda neredeyiz ve bundan sonra neler yapalım ki, çok daha farklı bir konuma bu işi taşıyalım, entegrasyon noktasında eksiklerimiz neler, bunları gidermek için düzenlenecek sempozyumların hem bilimsel ayağını çalıştıralım hem siyasi ayağını çalıştıralım, teori pratik buluşmasını sağlayalım dedik. Bu çalışmalara bizzat katılarak yönlendirmeyi düşünüyorum.'' -''TÜRKİYE'YE YILDA 4 MİLYON ALMAN TURİST GELİYOR''- Başbakan Erdoğan, işin ekonomik ayağında Hannover Cebit fuarı bulunduğunu belirterek, ''Bundan önceki fuarda bir arada olmuştuk, bunda da bir arada olacağız. Bu fuara da katılmayı hedefliyorum. Burada da yine gerek fuarda, tüm oradaki katılımcılarla bir arada olmak ve burada da bir dizi etkinlik içinde olmayı düşünüyoruz'' dedi. Almanya'da yaşayan Türklerin iyi eğitimi konusunda iki tarafa da sorumluluklar düştüğünü belirten Erdoğan, şöyle devam etti: ''Türkiye'de bir Alman üniversitesi kuruyoruz. Bunun ikinci ayağı, Almanya'da da bir Türk-Alman üniversitesini kurabilmek. Bunun da hızla mesafe almasını arzuluyoruz. Bir an önce Türk-Alman üniversitesinin, İstanbul'daki ayağında gerek öğrenci alımlarıyla birlikte oradaki eğitimin verimli şekilde gelişmesi, inanıyorum ki, burada atılacak adımı da güçlü kılacaktır. Türkiye'nin Almanya'nın geleceğine daha da önemli katkılarda bulunacağına da inanıyorum. Örneğin, Almanya'da Türklere ait firma sayısı 72 bine ulaştı. İşletmeler yaklaşık 30 milyar avro iş hacmine sahip olup, 350 bin kişiye istihdam sağlıyor. Bunun yanında 4 milyon Alman Türkiye'ye turist olarak geliyor. Türkiye'nin turizm potansiyeli içinde Alman dostlarımızın yeri birinci sırada. Bunun yanında Alman dostlarımızın Türkiye'de mekan edinmeleri, orada eve satın almaları, bu da tabii aramızdaki halkların kaynaşması bakımından çok önemli gelişmeler diye düşünüyorum.'' -MERKEL'DEN ERDOĞAN'A DESTEK- Başbakan Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Wulff'un söylediği ''Artık İslamiyet de Almanya'ya aittir'' sözünün sorulması üzerine, bu değerlendirmeyi duyduğunu söyledi ve şöyle dedi: ''Sayın Wulff tarafından böyle bir gerçeğin dile getirilmiş olması gerçekten her türlü takdirin üstündedir. Aslında, dinler her toplumun gerçeğidir. Dinleri toplumlardan soyutlamak, tecrit etmek mümkün değildir. Ülkemde, ben 'Hristiyanlık benim ülkemin bir gerçeği değildir' diyemem, 'Musevilik benim ülkemin gerçeği değildir' diyemem. Biz tam aksine bunlara hoşgörüyle yaklaşmak durumundayız. Eğer ülkemizde o inanç mensupları varsa o inancın mensuplarının inançlarını da güvence altına almak gerekir. Ve o inanç mensuplarına karşı özellikle siyasi iradelerin savaş ilan etmeleri, siyasi partilerin savaş ilan etmelerini de çok açık ve net söylüyorum, onlar siyasetin acemisidirler ve siyaseti bilmiyorlar ve o ülkelerin yönetimlerinde onların yer almaması gerekir. Çünkü siz bir toplumun yöneticileriyseniz, hele laik devlet anlayışı içinde tüm inanç gruplarına eşit mesafede olmak durumundasınız. Eğer olamıyorsanız o işi yürütmede de nasibiniz yok demektir. Sayın Wulff'u bu noktada, gerçekten böyle bir gerçeği tespit etmiş olması sebebiyle kutluyorum. Sayın Merkel'in de ertesi gün yaptığı açıklamaları izledim, kendilerini de tebrik ediyorum. Bunlar, halkların birbiriyle kaynaşması için, entegrasyonu için de önemli mesajlardır. Şansölyenin ifade ettiği konuya dönmek istiyorum. Dil konusunu ben de önemsiyorum. Bunu söylerken bir şeyi daha söylemek lazım. Gerçekten bir ikinci dili insanların öğrenmesi noktasında, kendi dilini öğrenmesi o da çok çok önemli, onu öğrenirse ikinci dili öğrenmesi o kadar kaliteli olacaktır. Dolayısıyla Almanya'da yaşayan Türklerin, Türkçeyi bilmelerinin yanında Almancayı çok iyi konuşmalarının buradaki eğitim öğretim noktasındaki başarılarına çok önemli katkıları olacaktır ve entegrasyonu da bu güçlü kılacaktır.'' Erdoğan'ın sözlerine üzerine Merkel de ''Kesinlikle doğru Başbakan'ın sözleri'' dedi. Başbakan Erdoğan ve Merkel, gazetecilere görüntü verdikten sonra toplantı salonundan ayrıldı.