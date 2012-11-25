Başbakan Erdoğa'dan Nazi ve faşist ruhlu benzetmesi

Başbakan Erdoğan, Simav'da 19 Mayıs 2011 günü meydana gelen 5.9'luk depremin ardından hasar gören ve yerine yenileri yapılan binaların toplu açılış törenine katıldı. Konuşmasında kadına karşı şiddet uygulayanları da ağır bir dille eleştiren Başbakan Erdoğan "Bizim gözümüzde kadının konumu farklı, çünkü cennet anaların ayaklarının altında. O anaların ayaklarının altı öpülür. Onlara şiddet olmaz, bunu yapanlar ya cehaletlerinden ya da Nazi ruhu, faşist ruhu taşıyorlardır" dedi.

Yeni Hükümet Konağı hizmet binası önünde kurulan platformda Simavlılara seslenen Başbakan Erdoğan, partisinin 2023 ve 2071 hedeflerinden söz etti, milletin efendisi değil, hizmetkarı oldukları sözlerini tekrarladı. Erdoğan, şunları söyledi:"Bu projelerin ve yatırımların hayırlı olmasını diliyorum. Geçtiğimiz 10 yılda Türkiye'yi üç kat büyüttük, inşallah önümüzdeki 11 yılda bir üç kat daha büyütecek ve 2023 yılında dünyanın en gelişmiş 10 ülkesinden biri haline geleceğiz. Biz bu yola sizinle çıktık. Bugün bulunduğumuz yere sizin desteğinizle geldik. İnşallah 2023 yılına kadar aynı şekilde sizlerin desteğiyle yolumuza devam edecek, büyük Türkiye'ye hep birlikte ulaşacağız. Doğmamış nesillerimize daha güçlü bir Türkiye bırakmak için alın teri dökmeye devam edeceğiz." Erdoğan, partisinin kongresinde gösterdiği 2071 hedefine değinirken, "Kongrede 2023 yetmez dedim, artık bizim başka hedefimiz var. İnşallah Anadolu'dan başlayan kuruluş harekatının 1000'inci yıldönümü olan 2071 yılına hazırlanıyoruz dedim. Bunu ne için söyledim, doğmamış ve yeni doğan yavrularımız için söyledim. Doğacak olanlar için söyledim" diye konuştu.

‘İnançlı adam şiddet uygulamaz’

Konuşmasında kadına karşı şiddet uygulayanları da ağır bir dille eleştiren Başbakan Erdoğan, cennetin analarının ayaklarının altında olduğunu, o ayakların altının öpülmesi gerektiğini ifade etti. Erdoğan şunları söyledi:"Sevgili kardeşlerim biz ufku olan milletin torunlarıyız onun için şu Kütahya sıradan bir yer değil. Domaniç sıradan bir yer değil. Buralar tarih yazdı. Hayme Ana sıradan bir ana değil. Onlar tarih yazdı. O nedenle ben karşımda sizi gördüğümde Hayme Ana'yı hatırlıyorum. Onun için geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz. Biz kadına şiddeti, Ak Parti iktidarı olarak lanetliyoruz, kınıyoruz. Biliyorsunuz bununla ilgili anayasa düzenlemesi yaptık. Bizden önceki iktidarlar bunları yapmadı. Hani bunların kadına saygısı vardı? Yapamadılar, çünkü bizim gözümüzde kadının konumu farklı, çünkü cennet anaların ayaklarının altında. O anaların ayaklarının altı öpülür. Onlara şiddet olmaz, bunu yapanlar ya cehaletlerinden ya da Nazi ruhu, faşist ruhu taşıyorlardır. Özellikle de inançlı dindar Müslüman biri böyle bir şey yapması mümkün değil. Yapıyorsa o da zalimdir."

Hastane müjdesi verdi

Simav'daki çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür eden Başbakan Erdoğan, ilçenin en kısa zamanda hastanesine de kavuşacağı müjdesini verdi. Simav'ın yeniden kurulduğunu kaydeden Başbakan Erdoğan, "Biz bugün Simav'da gururluyuz. Emeği geçen kardeşlerimi kutluyorum. El ele verip Simav'ı yeniden kurduk. Sizlere yeniden kavuşmak, hasret gidermek bambaşka bir şey. Talimatı verildi, inşallah Simav en kısa zamanda hastanesine de kavuşacaktır. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Rabbim bu tür imtihanlarla bizleri yeniden imtihan etmesin. Hepinizi en kalbi duygularla selamlıyorum" diye konuştu. Başbakan Erdoğan'ın konuşmasının ardından platforma eşi Emine Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ve beraberindekiler çıkıp, temsili toplu açılış için kurdele kesti.Başbakan Erdoğan platformdan inmeden önce, "Artık gözlerinizde tebessüm var. Ama bundan önceki gelişimde hüzün vardı. Biz de şu anda mutluyuz. Sizin mutluluğunuz bizim mutluluğumuz. Sizin karşınızda efendi olan değil hizmetkarınız olan bir iktidar var" dedi.Açılışın ardından Erdoğan ve yanındakiler yeni Hükümet Konağı'nı gezdi.

Açılışı yapılanlar

SİMAV İlçesi'nde 19 Mayıs 2011 tarihinde meydana gelen ve iki kişinin hayatını kaybetmesine 122 kişinin de yaralanmasına neden olan Richter ölçeğine göre 5.9'luk deprem yıkılan ve ağır hasar gören binalar yeniden yapıldı. Bugün açılan bu binalar şöyle:Hükümet Konağı, Simav Kızmeslek Lisesi, Simav Endüstri Meslek Lisesi, Cumhuriyet Lisesi, Nurullah Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi, Simav Fen Lisesi, 19 Mayıs İlköğretim Okulu, Yusuf Koyuncuoğlu İlköğretim Okulu, Beyçe İlköğretim Okulu, Merkez İlköğretim Okulu, Simav Halk Eğitim Merkezi ve Gıda Tarım Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ile TOKİ'nin yaptırdığı 928 konut.