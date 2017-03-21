Başbakan: Elimizi sıkmaya korkuyorlardı, şimdi vatandaşa güven geldi

Başbakan Binali Yıldırım, Güneydoğu'da vatandaşa güven geldiğini savunarak "Millet eskiden bizim elimizi sıkmaya korkardı. Çünkü bizim elimizi sıktıklarında terör örgütü tehdit ederdi. Geceleri evlerine gelip, ‘Sen nasıl el sıkarsın! Nasıl destek olursun!’ diye tehdit ediyorlardı. Kepenk indirmeler vardı. Ama şimdi böyle değil. Vatandaşa güven geldi. Ayrıca terör bitince oraya giden hizmeti gördü" dedi.

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge'nin Binali Yıldırım'ın açıklamalarına da yer verdiği (21 Mart 2017) yazısı şöyle:

Erzincan’dan sonra Sivas.

Kurtuluş Savaşı’nın kongre şehri.

Başbakan Binali Yıldırım’ın otobüsü ilerlerken...

Yol boyunca müthiş bir ilgi var. Kadınlar, gençler neredeyse otobüsün önüne atlayacak.

Sivas Meydanı tıklım tıklım.

Erzincan ve Sivas’taki heyecanı ve sevgiyi görünce...

“Doğu Anadolu için kâhin olmaya gerek yok” dedim...

Peki Güneydoğu'da durum ne?

Bu soruyu Sivas’tan Ankara’ya uçarken Başbakan Binali Yıldırım’a sorduk.

İşte cevap:

m Güneydoğu’da vatandaşa güven geldi. Çok iyi gelişmeler var. Güneydoğu’dan iyi bir çıkış bekliyoruz.

m Ne tür bir çıkış?

Başbakan devam ediyor:

m Terör örgütünün yaptıkları vatandaşın canına yetmiş durumda. O hendek olayları bıktırdı. Artık millet terörü istemiyor. Terörü bir çözüm olarak görmüyor. Böylece terör örgütü etkisini büyük oranda kaybetti.

Örnek

Bir örnek istiyoruz.

Başbakan anlatıyor:

Millet eskiden bizim elimizi sıkmaya korkardı. Çünkü bizim elimizi sıktıklarında terör örgütü tehdit ederdi. Geceleri evlerine gelip, ‘Sen nasıl el sıkarsın! Nasıl destek olursun!’ diye tehdit ediyorlardı. Kepenk indirmeler vardı. Ama şimdi böyle değil. Vatandaşa güven geldi. Ayrıca terör bitince oraya giden hizmeti gördü.

10 milyar TL yatırım

Güneydoğu’da yıkılan evlere, işyerlerine 10 milyar TL harcanıyor.

Başbakan bu yatırımların da güveni artırdığını söylüyor.

Nuri Bey

Akşam geç saatlerde Sivas Havaalanı’ndan dönüyoruz.

O sırada eski genel müdür, değerli dostum Orhan Birdal’la sohbet ediyoruz.

Yavuz Donat soruyor...

Orhan Bey Sivas Havalimanı’nın geçmişini anlatıyor.

Özeti şu:

Sivas Havaalanı uzunca bir süre kapalı kalmış. Ama yatırım ve yenilemeden sonra yılda 580 bin yolcu kapasitesine ulaşmış.

Aslında Anadolu, benzeri yatırımlarla dolu.

Gerçek ise şu:

Yıllardır uçak inmeyen bu coğrafyada şimdi çok modern havaalanları var. Kimsenin uğramadığı Anadolu şehirlerine şimdi havaalanları yolcu taşıyor.

Sivas Havaalanı’na da Nuri Demirbağ’ın adını vermişler.

Nuri Bey’in hayatı bence ders olarak öğretilmeli.

Niye mi?

Eğer çocuklarımıza yaratıcılığı öğretmek istiyorsak...

Eğer girişimi ve cesareti öğretmek istiyorsak...

Nuri Bey’in hayatını öğretmeliyiz...

Nuri Demirbağ...

Bir yatırım kahramanıdır.

Cumhuriyet’in ilk demiryolu ağını döşeyen insan.

Atatürk bu nedenle soyadını ‘Demirbağ’ olarak vermiş.

Tam bir memleketçi.

Ve bize yaratıcılık cesaretini anlatan işadamı.

Biliyor musunuz ki...

Bugünkü Atatürk Havaalanı’nı Nuri Bey yapmış... Onun projesi...

Bir de ‘Gök okulu’ var.

Dahası ilk Türk uçağını da yapmış.

Sonra birileri onun fabrikasını kapatmış.

Ürettiği uçakları yasaklamış.

Arkadaşlar...

Sivas’ta bir kez daha gördüm ki...

Anadolu mucizelerle dolu.

Nuri Bey’ler bu topraklardan boşuna çıkmamış.

Bu kurtuluş boşuna değil.

Burası Anadolu.