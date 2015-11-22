Davutoğlu'nun başkanlık yaptığı Suriye gündemli güvenlik zirvesi sona erdi

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun başkanlık yaptığı Çankaya Köşk'ünde Suriye gündemli güvenlik toplantısı sona erdi. 40 dakika süren toplantıya dair açıklama yapılmadı.

Son günlerde Esad rejimlerinin Rusya'nın hava desteğiyle Suriye'de Bayırbucak Türkmenlerinin yaşadığı bölgelere yönelik operasyonları krize yol açmıştı.

Meclis Başkanlığı seçimi nedeniyle sıcak saatlerin yaşandığı Başkent Ankara'da, Davutoğlu başkanlığında yapılan süpriz zirveye Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu, Genelkurmay Başkanı Hulisi Akar ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan katıldı.

2 isimden bilgi aldı

Dün Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, Rus uçaklarının desteğiyle Bayırbucak bölgesine yönelik saldırılarına ilişkin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Orgeneral Hulusi Akar veMİT Müsteşarı Hakan Fidan ile görüşerek son durumla ilgili bilgi aldığı belirtilmişti.

Davutoğlu'nun söz konusu saldırılarla ilgili Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ile telefonda görüştüğü ve son durumla ilgili bilgi aldığı ifade edilmişti.

Başbakan Davutoğlu'nun, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı da Başbakanlık Resmi Konutu'na çağırarak, sürecin istihbari boyutuyla ilgili bilgi aldığı ve gerekli talimatları verdiği kaydedilmişti.

Dışişleri Bakanı Sinirlioğlu, ABD'li mevkidaşıylagörüşmüştü

Başbakanlık kaynakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Dönem Başkanlığı'na da bir mektup gönderilerek, BM'nin bir an önce konuyu ele almasının talep edildiğini bildirmişti.

Yetkililer, Davutoğlu'nun talimatıyla Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu'nun da dün gece yarısından sonra ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'i aradığı ve bu görüşmede durumla ilgili değerlendirme yapıldığını belirtmişti.

Rus tarafıyla da temasın sürdürüldüğü ve konuyla ilgili hassasiyetin net bir şekilde iletildiği kaydedilmişti.