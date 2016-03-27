Başbakan Davutoğlu'ndan şehit babasına canlı yayında taziye

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Irak'ın kuzeyinde IŞİD'in peşmerge güçlerine attığı mermilerin bir kısmının Türk askerlerinin de konuşlu bulunduğu Gedu Üs Bölgesi'ne düşmesi sonucu şehit olan Üsteğmen İsmail Cazgır'ın babasına, canlı yayında gerçekleştirdiği telefon görüşmesiyle taziyelerini iletti.

Davutoğlu, resmi ziyaret gerçekleştireceği Ürdün'e hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladığı sırada, konuşmasına ara verdi.



"Bir dakika müsaade ederseniz, tam şehit üsteğmenimizin ailesi arıyormuş. Canlı yayında olacak ama beklediğim bir telefondu" diyen Davutoğlu, şehit Üsteğmen Cazgır'ın babası Haluk Cazgır ile bir süre telefonda görüştü.

Davutoğlu, görüşmede, "Haluk Bey, Allah sizlere sabır ihsan eylesin. Bu metin, bu vakur tavrınız bize en büyük destek. Şehidimizi Genelkurmay Başkanımız ile de konuştuk. Orada belki vatan topraklarından belki biraz uzak ama vatanımız için şehit düştü. Kahraman bir askerdi. Bizim özel birliklerimizin arasındaydı. İnşallah İzmir'e geldiğimde sizi de ziyaret edeceğim. Allah sizlere sabır ihsan eylesin. Annesine de hürmetlerimizi iletin. Her türlü imkanımızla emrinizdeyiz. Şehidimizin emanetisiniz, ne gerekiyorsa arkadaşlar yapacaklar. Bir kez daha Allah rahmet eylesin diyorum. İnşallah ilk fırsatta ziyaret edeceğim" ifadelerini kullandı.

Görüşmesini sonlandıran Davutoğlu, gazetecilere dönerek şunları kaydetti: "En zor telefon görüşmeleri şehit aileleriyle. Ama şunu ifade edeyim, keşke hoparlörü açmış ve size de dinletmiş olsaydım. Bu acılı anında dahi tek söz çıktı ağzından. 'Vatan sağ olsun.' Böyle bir milletin üstesinden gelemeyeceği hiçbir sorun yoktur. Bir kez daha üsteğmenimize ve bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."