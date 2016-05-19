Başbakan Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a veda ziyareti

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitti. Veda ziyareti kapsamında gerçekleşen görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlediği basın toplantısında "Sayın Başbakanımız, Sayın Cumhurbaşkanımıza bir veda ziyaretinde bulunacaklar. Orada Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız, takvimin nasıl işleyeceğinin, görev iade sürecinin ve tarihinin nasıl olacağının, nasıl şekilleneceğinin kararını verecekler. Onlar o kararı verdikten sonra da biz kamuoyuyla bunu paylaşacağız" açıklamasını yapmıştı.