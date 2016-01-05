Başbakan Davutoğlu'na 9 yeni danışman

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun talimatları çerçevesinde Süleyman Seyfi Öğün, İskender Pala, Muhsin Kızılkaya, Yılmaz Ensaroğlu, Mustafa Şen, Ömer Faruk Korkmaz, Necdet Subaşı, Ahmet Doğan ve Feridun Bilgin Başbakan Başdanışmanı olarak görevlendirildi.

Süleyman Seyfi Öğün

Türk siyaset bilimcisi Süleyman Seyfi Öğün; politik kültür, muhafazakarlık ve milliyetçilik konularında çalışmaktadır. Maltepe Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler ve AB Bölümü Başkanlığı görevini yürütmekte.

İskender Pala

İskender Pala; Türk profesör, yazar ve divan edebiyatı araştırmacısıdır. Pala, 2013'te Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nü almıştı.

Muhsin Kızılkaya

Gazeteci Muhsin Kızılkaya, çeşitli gazete ve dergilere yazılar yazmanın yanı sıra Kürtçe’den Türkçe’ye çeviriler yapıyor. Kızılkaya, 2015 Genel Seçimi'nde AK Parti'den Mersin 3'üncü sıra milletvekili seçilmişti.

Yılmaz Ensaroğlu

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA)'nda Hukuk ve İnsan Hakları Direktörü olarak görev yapan Yılmaz Ensaroğlu, aynı zamanda eski başkanı olduğu MAZLUMDER'in yanı sıra, İnsan Hakları Gündemi Derneği (İHGD) ve İnsan Hakları Araştırmaları Derneğinin (İHAD) üyesi. Çözüm sürecinden sorumlu Başbakanlık Danışmanı oldu.

Mustafa Şen

Mustafa Şen, GENAR Araştırma Şirketi Genel Müdürü olarak görev yapmakta.

Necdet Subaşı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda 2011 yılında Strateji Geliştirme Başkanlığı'na atanan Necdet Subaşı, 1986–1991 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev yaptı. Subaşı; Çağdaş Türk Düşüncesi, Türk Modernleşmesi ve Din, Alevi Modernleşmesi, Diyanet, Yurt Dışında Türk Göçmenler, Avrupa İslamı, gündelik hayat, kültürel farklar gibi alanlarda çalışmalar yürütüyor.

Ahmet Doğan

Ahmet Doğan, Gazze'ye 31 Mayıs 2010 tarihinde yardım malzemesi götürürken İsrail askerlerinin saldırısı sonucu Mavi Marmara gemisinde hayatını kaybeden Furkan Doğan'ın babası.

Feridun Bilgin

Feridun Bilgin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 114'üncü maddesi gereğince Haziran 2015 Genel Seçimi öncesi atanarak geçici Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olarak görev yapmıştı.