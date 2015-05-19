Davutoğlu: Muhalefet, HDP'ye yönelik saldırılar sonrası AK Parti'yi hedef tahtasına koydu

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, Adana ve Mersin'de HDP'ye yönelik düzenlenen bombalı saldırılarla ilgili muhalefet partilerinin tutumunu eleştirdi. Davutoğlu, "CHP, MHP ve HDP el ele vermiş, bu saldırılar üzerinden AK Parti'yi hedef tahtasına oturtuyorlar" dedi.

Davutoğlu, partisinin Zonguldak mitinginde halka hitap etti.

Başbakan Davutoğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:

- Bizim özlediğimiz şehirde nefret dili istemiyoruz. Bugün 19 Mayıs'ı konuşuyoruz. Gençlerimizi konuşuyoruz. Türkiye artık başı açık başı kapalı ayrımı olmadan herkes özgürce okuyor. 81 vilayette üniversitelerimiz var gençlerimiz özgürce okusun istiyoruz.

- Üçlü koalisyon döneminde Kemal Derviş yazı gönderiyordu. Acaba maaşlarımızı alabilecek miyiz diye. 2002 yılındaki bu Kemal Derviş şimdi yine CHP'ye akıl hocası olmuş. Biz artık IMF'ye borç almayı bırakın IMF'ye 5 milyar dolar borç verecek konumdayız.

‘İlk talimatım iş güvenliği oldu’

- Avrupa'da bir çok ülkede işçiler işlerini kaybediyor. Biz 6 milyon istihdam yaptık. Başbakan olduktan sonra ilk talimatım iş güvenliği için oldu. Tek kardeşim bile burnu kanamasın diye yasal düzenlemeler yaptık. Hiç bir madencinin maaşı en az 2 asgari ücret olacak, 43 yaş emeklilik kuralını getirdik.

‘Akıl hocası Kemal Derviş olanın, işçi dostu olur mu?’

- Seçimlerden sonra madenlerimize modernize edeceğiz en çağdaş şartlarda madencilerimizi çalıştıracağız. Binlerce madenci işe alınacak. İşsiz madenciler işlerine geri dönecek. Zonguldak'ta işsizlik diye bir sorun kalmayacak. Birileri buraya gelip uçuk kaçık vaatlerde bulunur. Kılıçdaroğlu bunlardan bir tanesi. Kılıçdaroğlu hesap uzmanıyım diyor. SSK'yı ne hale getirdi. Kar eden kurumu zarar eder hale getirdi. Kılıçdaroğlu'na sorun o görevi bıraktığında SSK 1,5 katrilyon zarar etti. Akıl hocası Kemal Derviş olanın işçiden dostu olur mu?

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