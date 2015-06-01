Başbakan Davutoğlu yerli otomobil için tarih verdi

Başbakan Ahmet Davutoğlu yerli otomobille ilgili imzaların bu hafta atılacağını belirterek Ağustos ayında ilk prototipin üretileceğini söyledi.

Partisinin Kırıkkale mitinginde yerli otomobille ilgili açıklamalarda bulunan Davutoğlu, "Bir müjdeyi daha paylaşacağım. Geçen hafta milli sanayi itibarıyla milli bölgesel uçağımızın müjdesini paylaşmıştık. Bu hafta da bütün hazırlıklar tamamlandı, imzalar atılıyor. Kendi milli otomobilimizi yapıyoruz inşallah. 2015 Ağustos'unda ilk prototip üretim, 2016'da inşallah ilk filo üretimi" dedi.

Davutoğlu konu hakkında daha fazla detay vermedi.

Reuters'in haberine göre, savunma sanayi başta olmak üzere bir çok alanda milli üretim gerçekleştirmeyi amaçlayan hükümet, son yıllarda yerli otomobil üretilmesi için yatırımcılara çağrıda bulunuyordu.