Başbakan Davutoğlu: Muhalefetle üç konuda mutabıkız

Başbakan Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle görüşmesinin ardından yeni anayasa çalışmaları kapsamında TBMM Başkanı İsmail Kahraman'la görüştü. Davutoğlu, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Sayın Bahçeli ve Kılıçdaroğlu ile gayet samimi bir görüşme oldu, kendilerine teşekkür ediyorum. Sayın Kılıçdaroğlu ile anayasa, içtüzük ve reformlarda mutabıkız. Temaslarımdan çıkardığım özet, 3 siyasi parti 3 önemli konuda anlaştı. Anayasa ve içtüzük süreci Meclis içinde yürütülmeli" dedi. Üç lider, Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun çalışmalarına yeniden başlaması konusunda mutabakata varmıştı.

Kahraman'la görüşmesinin ardından konuşan Davutoğlu'nun açıklamaları şöyle:

12 Eylül anayasasından memnunun diyen kimseyi görmedim. 33 yıldır, kimsenin memnun olmadığı anayasa hala yürürlükte. Anayasa mutabakatla çıkarılması gereken bir metin, herkesin içine sinmesi gereken bir metin. Yeterli sayımız olmuş olsa dahi mutabakat gayreti içinde olurduk.

HDP’nin eş başkanları bu randevuların talebine yakışmayan açıklamalar yaptılar. Ben muhattabımda ciddiyet ve samimiyet ararım. Sayın Bahçeli ve Kılıçdaroğlu ile gayet samimi bir görüşme oldu, kendilerine teşekkür ediyorum. Sayın Kılıçdaroğlu ile anayasa, içtüzük ve reformlarda mutabıkız. Temaslarımdan çıkardığım özet, 3 siyasi parti 3 önemli konuda anlaştı. Anayasa ve içtüzük süreci Meclis içinde yürütülmeli.



Meclis içinde çözülmeli

Anayasa ve içtüzük Meclis içerisinde çözülmesi gereken bir durumdur. Meclis başkanımızın devreye girmesi ve bütün partilere çağrı yapmasının uygun olacağını arz ettim. Umarım bütün partiler, Meclis Başkanımızın çağrısına olumlu yanıt verir. Liderlere çağrım, ne konuşacaksak bu çatı altında konuşalım.

Daha önce bu komisyon 2 yıl çalıştı, 60 maddede mutabakat sağladı. Bizim kanaatimiz uzlaşma komisyonunun işleyiş düzeninde bir değişiklik yapılmaması. Aynı ezsaslar üzerinde devam edebiliriz.

HDP, Meclis Başkanı'nın

çağrısına olumlu yanıt vermeli

Önyargısız bir şekilde masaya oturmak önemli. HDP de yaptıkları sorumsuz açıklamalardan memnun değillerdir. Bir hata yaptılar, bu hatadan yapacakları dönüş, Sayın Meclis Başkanımızn çağrısına verecekleri cevaptır. Meclis Başkanımızın yaptığı çağrıya da hayır derlerse samimiyetsiz olur. Varsa bir teklifleri gelsinler anayasa komisyonuna versinler. HDP’yi zorla anayasa komisyonuna sokacak değiliz. Emrivaki gibi, bir isyan çağrısı yaparlarsa buna da izin vermeyiz. Bu Meclis’e bir şey dikte edeceklerini düşünüyorlarsa yanılıyorlar.

Bu Meclis Türkiye’yi kuran, düşman işgalini söküp atan Meclis’tir, onların terörüne, şiddetine bu Meclis yol vermez. Anayasa Komisyonu’nda ne kadar esnek, özgürlükçülüğe açıksak, kamu düzeninin korunmasında da o kadar tavizsiziz. Bu Meclis Türkiye’yi kuran, düşman işgalini söküp atan Meclis’tir, onların terörüne, şiddetine bu Meclis yol vermez.

Milletvekili dokunulmazlığı

Meclis kürsüsü dokunulmazdır, fikirler dile getirilir. Kimsenin milletvekili zırhına sığınarak toplumun kaderini yok sayacak uygulamlar içine girmesine müsamaha göstermeyiz. Terör suçu işleniyorsa hukuk devleti işler.

AKP'den ihraçlar

AK Parti değerlerine karşı duran kim olursa olsun, parti yetkili kurullarına sevk edilir. Partimizin temel ilkelerinin istismarına izin vermeyiz.