Başbakan Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a veda ziyaretinde bulunacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 22 Mayıs'taki AKP 2. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde görevini bırakacak olan Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a veda ziyaretinde bulunacağını söyledi.

"Başbakanımıza yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkürlerimizi iletiyorum" diyen Kalın, "Sayın Başbakanımız yarın Sayın Cumhurbaşkanımıza veda ziyaretinde bulunacak. Onlar sürecin nasıl işleyeceğine karar verecekler. AK Parti'den bize ulaşan bir randevu talebi yok" ifadesini kullandı.

İbrahim Kalın'ın açıklamalarından ilgili bölüm şöyle:

Orada yaşanan süreci takip ediyoruz. AK Parti'nin kendi istişare sürecinde alınan kararın hayırlı olmasını diliyoruz. Sayın Başbakanımıza yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkürlerimizi iletiyorum. Sayın Başbakanımız yarın Sayın Cumhurbaşkanımıza veda ziyaretinde bulunacak. Onlar sürecin nasıl işleyeceğine karar verecekler. AK Parti'den bize ulaşan bir randevu talebi yok.

"Görüşmeler Meclis'te devam ediyor"

Dokunulmazlıkların kaldırılması ile görüşmeler Meclis'te devam ediyor. Bu tabloyu bütün olarak gördükten sonra değerlendirme yapabiliriz. Cuma günü kendileri de değerlendirmelerini yaptıktan sonra kararını verecek.

"İktidar partisi bir hodri meydan yaptı..."

İlk yaptıkları açıklama ortada dünkü tablo ortada. Özellikle teröre destek mahiyetinde faaliyetlerde bulunanlar kamu vicdanında yaraya dönüştüğü ortada. İktidar partisi bir hodrimeydan yaptı. Özellikle terörle mücadele konusunda, terörün şirin gösterilmesi de bir suçtur. Burada bu tartışmanın ana eksenini kaybetmeden konuyu hatırlamakta fayda var. Sayın Cumhurbaşkanımız tavrını ortaya koymuştur.