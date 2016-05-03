Başbakan Davutoğlu ve AB Komisyonu Başkanı Juncker, vize muafiyetini görüştü

Başbakan Davutoğlu, AB Komisyonu Başkanı Juncker ile telefonda görüştü. Görüşmede, 18 Mart'ta gerçekleştirilen Türkiye-AB Zirvesi’nde göç konusunda varılan mutabakatın uygulanmasına dair görüş alışverişinde bulunuldu. AB ile Türkiye arasında gerçekleşen mülteci zirvesi sırasında 72 kriterin karşılanmasıyla Türkiye vatandaşlarının AB ülkelerinde vizesiz seyahat edebilmeleri konusunda anlaşma sağlanmıştı. AB ülkelerine vizesiz seyahat için Türkiye’nin söz verdiği 72 kriteri yerine getirmesi için belirlenen süre bu gece doldu.

NTV'nin haberine göre, mutabakatın uygulanmaya başlanmasından bu yana, Ege Denizi'nde yasa dışı göç rakamlarında kaydedilen ciddi düşüşten duyulan memnuniyetin vurgulandığı görüşmede, AB tarafından Türk vatandaşlarına Schengen bölgesine gerçekleştirecekleri seyahatlerde vize serbestisi sağlanmasına yönelik süreçte gelinen aşama da ele alındı.

Bugün Türkiye Cumhuriyeti tarafından vize uygulanan Avrupa Birliği (AB) üyesi bazı ülkelerin vatandaşlarına yönelik vize zorunluluğunun kaldırılması hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Türk vatandaşlarına Avrupa Birliği içinde vize muafiyeti uygulanabilmesi için Türkiye'nin AB ile vardığı anlaşmanın tüm koşullarını yerine getirmesi gerektiğini ve bu koşulların 'sulandırılmayacağını' söyledi. 18 Nisan'da Juncker'in bu sözleri, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun AB'nin üzerine düşenleri yapmaması durumunda Türkiye'nin de taahhütlerine bağlı kalmayacağını söylemesini izliyor.