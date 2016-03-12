Davutoğlu açıkladı; emekli hekimlerin maaşlarına bin lira zam, sağlıkçılara tehdit artık tutuklama gerekçesi

Başbakan Ahmet Davutoğlu, sağlık çalışanlarına yönelik yeni düzenlemeleri açıkladı. Davutoğlu, "sağlık çalışanlarına tehdit ve hakaretin artık tutuklama gerekçesi" olduğunu açıkladı. "Hekim ve diş hekimlerinin emekli aylıklarını 2 bin 100 liradan 3 bin 100 liraya, uzman hekimlerimizin aylıklarını 2 bin 580 liradan 3 bin 250 liraya yükseltileceğini" belirten Davutoğlu, emekli yaşının da 67'ye çıkarılacağını söyledi.

Davutoğlu, Van'da Sağlık Bakanlığı Tıp Bayramı etkinliğinde konuştu.

Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Van benim aşkla bağlı olduğum şehrimdir. Bu benim Başbakan olarak Van'a 5. gelişim. Ne zaman fırsat bulsam, ruhum daralsa, Van'a gelmeye devam edeceğim. Hafta sonlarını terörden canı yanan vatandaşlarımızla geçirmeye çalışıyoruz. Geçen hafta Silopi'deyim. Silopi, bu terör olaylarından en çok etkilenen yerlerden biriydi. Hiçbir şey Silopilinin başının eğilmesine sebep olmayacak. Hepsinin yüzü gülüyordu, hepsinin başı dikti.

Bu bahar bazılarının hesap ettiği gibi kanın, gözyaşının aktığı bir bahar değil, huzurun yaşandığı bir bahar olacak. Aramıza hendek ve barikat koyamayacak, devletin halkla kucaklaşmasına engel olamayacaklar.

"Bizim için İzmir neyse Van da odur "

Van, özel bir yerdir. Van bütün geçiş yollarının merkezindedir. Bütün yollar burada kesişiyor. Bugün de Türkiye'nin sembol şehirlerinden bir tanesi, bizim için İzmir neyse Van da odur. 4 gün önce İzmir'deydim, şimdi Van'dayım. Batı'nın derdi sıkıntısı bizi ne kadar ilgilendiriyorsa Doğu'nunki de o kadar ilgilendiriyor. Türkiye, özgürlükten, barıştan, adaletten asla vazgeçmeyecek. Kazanılmış haklardan geri adım atılmayacak.

Bütün sağlık çalışanlarımızın tıp bayramlarını kutluyorum. Doktorlarımız hem bu özel gün nedeniyle hem de terörle mücadele kapsamında destansı fedakarlıktan dolayı tebrik ediyorum. Buradaki doktor kardeşlerime çok şanslı bir mesleği icra ettiklerini söylemek istiyorum. Hepinizi tebrik ediyorum. Anne baba nasıl unutulmazsa, şifa veren doktor da asla unutulmaz. Onun için tıp bayramında gerek bu salondaki gerekse dışarıdaki bütün doktorlarımızı buradan tebrik ediyorum.

Sağlık personelinimiz ülkemizin her köşesinde hizmet vermeye devam ediyorlar. 7 Haziran'dan beri halkımıza sağlık hizmeti götürürken hayatını kaybeden arkadaşlarımız oldu. Hain terörist saldırıda şehit olan bu kardeşlerimizin hatıralarını asla unutmayacağız.

Ambulansın bizim dilimizdeki karşılığı can kurtarandır. Ambulansa ateş açan biri insan mıdır? Hastaneye saldıran kişi insan mıdır? Cizre Devlet Hastanesi'ne 1 günde 20 roket atılıyor. Hekime, hemşireye kurşun sıkan insan mıdır? Bu alçaklar hangi insani değerleri savunuyor olabilir? Eminim bunları önce bölgemizin halkı mahkum edecek ve onlara en doğru mesajı o bölgenin halkı verecek. Benim hangi vatandaşım ambulansa ateş açan birine destek verebilir.

"Sağlık çalışanlarına tehdit ve hakaret

artık tutuklama gerekçesi"

Sağlık personelimizin güvenliği için tedbirler alıyoruz. Bizim bütün bu gayretimize rağmen, geçen günlerde yaralananlara sağlık hizmeti vermediğimizi söylediler. Bu, bölgedeki halkımızın aklını karıştırmak için atılan bir yalan. Biz yaralıyı sağlığına kavuşturur, bir suçu varsa adalete teslim ederiz. Bölge halkı teröriste hiçbir zaman geçit vermedi.

En büyük yatırımlarımızı sağlık sektörüne yaptık. Geçen 14 yıl içinde sağlıkta bir devrim gerçekleştirdik. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete önlemler alıyoruz. Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlar gözaltına alınacaklar. Son derece azami özen gösterilecek. Sağlık tesislerinden ve özel güvenlik personeli koordinasyonundan polisimiz sorumlu olacak. Sağlık çalışanlarına tehdit ve hakaret edenler de tutuklama cezası alacaklar. Kesinlikle doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımız işlerini huzurlu şekilde yapacaklar.

"Emekli maaşlarına 1000 lira zam"

Sağlık çalışanlarımızın özlük haklarına ilişkin düzenleme yapacağız. Hekim ve diş hekimlerinin emekli aylıklarını 2 bin 100 liradan 3 bin 100 liraya, uzman hekimlerimizin aylıklarını 2 bin 580 liradan 3 bin 250 liraya çıkaracağız. Sağlık çalışanlarının emekli maaşları için de düzenleme yapacağız. Emeklilik yaşı 67'ye çıkarılacak. Sağlık çalışanlarının şartlarının zorluğunu bir hekim eşi olarak en iyi bilenlerden biriyim. Hekimlik, aynen siyaset gibi aile ile birlikte yapılan işlerdir. Hekim eşlerini de unutmayalım, onlar da bir teşekkürü hak ediyor. Sağlık çalışanlarının ünvanına bakılmaksızın 15 gün ile 90 gün arasında bu haktan yararlanacaklar.