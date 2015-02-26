Davutoğlu: Molotofu kanun maddesine koyma zorunluluğumuz var

Başbakan Ahmet Davutoğlu, muhalefetin karşı çıktığı ve Meclis'Te büyük kavgalara neden olan iç güvenlik paketine ilişkin olarak, "Molotofu kanun maddesine koyma zorunluluğumuz var. Şehirlerinizi yakmaya çalışan vandallara kudretle yaklaşacaksınız" dedi.

Davutoğlu, "Devletin gücü var, şefkati yoksa devlet tiranlaşmaya başlar" diye konuştu.

Davutoğlu, valiler toplantısında konuştu.

Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Türkiye Afgan halkının kadim dostudur. Bu saldırılar, kararlılığımızı hiçbir zaman bozmayacak.Türkiye Afganistan'dan hiç elini çekmedi. Afganistan Türkiye'ye her zaman candan yakındır. Kabil'deki bu saldırıyı lanetliyorum.

Valiler ve valilik görevi kesinlikle sıradan bir görev değildir. Ulvi bir görevdir. Bulundukları şehirlerle kaynaşamamış birinin bu görevi ifa etmesi mümkün değildir.

Her bir şehirden feyz almak sizin görevinizdir. Şehirdeki tek bir çakıl taşının eksildiğini fark edeceksiniz.

Bir siyasi zihniyet devrimi yaşıyoruz. Devlet ile millet arasındaki uçurumun kalkmasıdır. İhtilallerden sonra özellikle vali emir edendir. İşte bizim ayaklarımızın altına aldığımız olay budur. Halk amirdir bizler memuruz. Halka tepeden bakmak bizim anlayışımız olamaz. Biz halkımızla beraber geleceğe yürüyoruz.

Halkla sadece toplantılarda biraraya gelmeyiniz.Bir şehirde asayiş varsa, güven varsa o şehirde ekonomik kalkınma da olur.

Son dönemde bazı acı olaylar bunun ne kadar önemli olduğunu bize gösterdi. Kamu düzeni kavramını bütün mahiyetiyle kullanıyoruz.

Devletin gücü var, şefkati yoksa devlet tiranlaşmaya başlar. Aynen Suriye'de olduğu gibi.

Her şeyin esası muhabbettir. Kendisi ile barışık olmayan birinin, idari görevini yürütürken başkalarıyla barışık olması mümkün değil.

Bir vali, yaşadığı yerde insanlara Türk mü?, Kürt mü?, Alevi mi?, Gayri Müslüm mü? diye bakmaz.

Biz kamu düzeni derken kastettiğimiz; devletin halkına huzur verecek kudret sahip olmasıdır. Kamu düzeni sarsıldığında özgürlükler kalmıyor.

Şimdi Meclis'teki İç Güvenlik paketine karşı çıkan Kılıçdaroğlu, Bahçeli kendinizi 6-7 Ekim olaylarını yaşayan insanların yerine koyun.

Biz bu yasa tasarısını, 6-7 Ekim olaylarının acı tecrübeler üzerinden değerlendirdik.

Molotofu kanun maddesine koyma zorunluluğumuz var. Şehirlerinizi yakmaya çalışan vandallara kudretle yaklaşacaksınız.

Halkın uyuyabilmesi için yönetici uyumaz. Siz valilerin kaderi, o vilayette yaşayan halkın kaderiyle aynıdır.

Vatandaş ağlamak istiyorsa sizin omuzunuzda ağlayacak. O yaşı silecek olan sizlersiniz.

Meclis'te görüşülen iç güvenlik paketiyle ilgili olarak muhalefeti basirete ve kamu düzenini korumaya devam etti.

Vilayeti idare ederken halkla istişare edeceksiniz. Katılımcı demokrasinin gerçekleşeceği yer vilayetlerdir.