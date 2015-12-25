Başbakan Davutoğlu: Tarih bizle başladı ve bizimle yazılacak

"Türkiye Markası" tanıtım toplantısında konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Biz Avrupalıyız, biz Karadenizliyiz biz Egeliyiz biz Asyalıyız biz Afrikalıyız biz Rumeliliyiz. Tarih bizle başladı ve bizimle devam edecek" dedi.

Davutoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

Türkiye son 13 yılda büyük bir devinim içindedir. 13 yılda gerçekleştirdiğimiz birçok devrimlerin arkasında en büyük devrem özgüven devrimidir. Kişi başına milli gelirden ihracaat kapasitemize, kongre turizminden turist sayısına kadar çok büyük bir atılım içinde olduğumuzu herkes görüyor. Özgüvenin artması ve gücünün farkına varmak, kendini keşfetmek için, özel sektörün gücü ile kamu yönetiminin birbirini tamamlaması, birbiri ile tam bir uyum içinde hareket etmesi gerekir



Türkiye’nin tek bir coğrafyaya hapsedilemeyeceğini kaydeden Davutoğlu, “Bizi tek bir kültüre hapsetmek isteyenlere karşı, tek bir coğrafyaya bizi mahkum etmek isteyenlere karşı gür bir sesle bir kez daha haykırıyoruz. Biz Avrupalıyız, biz Asyalıyız, biz Afrikalıyız, biz Karadenizliyiz, biz Akdenizliyiz biz Egeliyiz, biz Balkanlarız, biz Kafkasya’yız, biz Orta Asya’yız. Biz Ortadoğu’yuz, biz Mezopotamya’yız biz Rumeli’yiz. Tarih bizle başladı, tarih bizle yazıldı.” şeklinde konuştu. Davutoğlu, “Ekonominin en dinamiğine sahibiz. Kadim İpek Yolu’ndan bugünkü enerji hatlarına, ulaşım koridorlarından bugünkü büyük küresel networklere kadar her yerde biz varız, biz olacağız ve küresel ekonominin de merkezinde Türkiye olacak.” dedi.





Başbakan Davutoğlu, turizm alanında yapacakları yeni teşviklerle ilgili de şöyle konuştu: Bu tempoyu ve hızı inşallah 1 Kasım seçimleriyle gelen siyasi istikrar ortamında daha da artıracağız. Hem turizm sektörünü hem de tüm yatırımcılarımızı iki müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. 2002’de 13 milyon olan turist sayımız 2014’te 37 milyona çıktı. Turizmdeki bu performansımızı korumak ve ilaveten yeni destinasyonlar açmak için sektörü daha ileriye götürecek yeni çalışmalar yapıyoruz. Rusya’da yaşanan arızi sorun nedeniyle gelişmelerden turizm sektörümüzün ve üreticilerimizin olumsuz etkilenmemesi için yeni tedbirler aldık. Rekabet gücümüzün korunması için 2015 yılının başında bu tedbirleri almıştık. Bağımsız Devletler Topluluğunda bulunan 8 ülkeden 400 binin üzerinde turist getiren seyahat acentalarının kredi garantilendirme fonu ile kredi kullanmaları sağlanarak finansmana erişim imkanı getirilmişti. Bu uygulamayı kapsamını genişleterek devam ettiriyoruz. Bu çerçevede turist getirilen ülke sayısını 27’ye çıkardık. Turizm sektörümüze hayırlı olsun. Yani sadece Bağımsız Devletler Topluluğu’ndaki 8 ülkeye verilen özel teşvikler 27 ülkeye yaygınlaştırılıyor.



İkinci olarak birçok ülkeden Alanya Gazipaşa, Antalya, Muğla Dalaman, Muğla Milas ve Bodrum ile İzmir Adnan Menderes havalimanlarına tarifesiz turistik uçak seferleriyle turist getiren seyahat acentalarına destekleme ve fiyat istikrar fonundan uçak başına 6 bin dolar destek verilmesini kararlaştırmıştık. Bu doğrultuda Nisan Mayıs 2015 döneminde bin 9863 adet uçuşa toplam 22 milyon 173 bin Türk lirası ödeme yaptık. Bu desteğimizi 2016 turizm sezonu başlangıcında genişleterek devam edeceğiz. Antalya, Muğla ve İzmir havalimanlarına turist getirecek uçaklara vereceğimiz destek artık belli ülkelerden gelecek uçaklar için değil, çıkış noktası neresi olursa olsun tüm ülkelerden gelecek uçaklar için uygulanacak."