Başbakan Davutoğlu Sur'a gidiyor

Başbakan Ahmet Davutoğlu, yarın Diyarbakır’a gidiyor. Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki operasyonların sona ermesinin ardından bölgede incelemelerde bulunmak ve gelişmeler hakkında ilgililerden bilgi almak sebebiyle Davutoğlu’nun Sur ziyareti öncesi Diyarbakır’da bombalı araçla saldırı gerçekleşti. Servis aracına düzenlenen saldırı sonrası 7 polis şehit oldu.

'Yeni Türkiye Yolunda' adlı ulusa sesleniş konuşmasında bugün de Diyarbakır’a gideceğini belirten Davutoğlu, şöyle konuştu:

“Kim ne derse desin, her an yüreğimizin en mutena köşesinde olan Diyarbakırımıza kavuşacağız, tekrar kavuşacağız. Ulu Cami’ye gideceğiz. Hain odakların büyük tahribat verdiği Fatih Paşa Camisi'ni göreceğiz. Dört Ayaklı Minare'de kültürümüzün izlerini süreceğiz. Hazreti Süleyman’ın huzuruna varacağız. Bakınız, Sur yukarıdan bakıldığında bir yürek şeklindedir, bir kalp şeklindedir. Aslında bir simgedir bu, Diyarbakır Sur içiyle yüreğimizin ta derunundadır. Diyarbakır ve Sur bizim onurumuzdur, bizim şerefimizdir ve mutlaka korunacaktır. Buradan bu vesileyle bütün vatandaşlarımıza teröre karşı gösterdikleri direnç dolayısıyla bir kez daha teşekkür ediyorum.”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı, Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz kentsel dönüşüm planları, Sur’daki restorasyon süreci, rehabilitasyon süreci için yapılması gerekenler ve izlenecek yol haritasının çerçevesini Başbakan Davutoğlu’na aktaracak.

Birlik, Demokrasi ve Huzur Planı'nı Mardin'de açıkladıktan sonra her Cuma bölge illerine ziyaretlerde bulunan Başbakan Ahmet Davutoğlu, daha önce Şırnak'ın ilçesi Silopi’ye gitmişti. Cuma namazını Silopi'de kılan Başbakan Davutoğlu, "Devlet kudret ve şefkatiyle kadirdir. Teröristler kudretimizi test etmeye kalktılar. Şu anda şefkat vaktidir. Gönüllerinizle, dualarınızla Silopi'ye gelin, Cizre'de, Sur'da olun, bu alçaklara karşı en güzel cevabı verin." demişti.