AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ankara katliamına ilişkin olarak, "Bir kez daha söylüyorum kim ne bağlantı üzerinden gerçekleştirmiş olursa olsun bu alçakla saldırıyı ortaya çıkarıp adalete teslim edeceğiz. Bu alçakla saldırı planlayanlar da cezanlandırılacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi. Davutoğlu, "Saldırıda hem DEAŞ hem de PKK, etkin rol oynadığı düşünülen örgütlerdir" ifadesini kullandı.

Davutoğlu, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile görüştü. Görüşmenin hemen ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Davutoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

- Seçimlerden hemen sonra ilk ziyaretlerimden birini Bulgaristan'a yaparak dostluğumuzu daha da pekiştirmek istiyorum. Bulgaristan'da da yerel seçim var. Şimdi ki ticaret hacmimiz 5 milyar dolar ama bu rakamı 10 milyar dolara çıkarmak istiyoruz.

- Yolların, hızlı trenlerin ulaşımların artması ile dostluğumuz ve birlikteliğimiz daha da artacaktır. Bulgaristan ve oradaki soydaşlarımız dost ve kardeş olmaya devam edeceklerdir. Bir kez daha mevkiidaşıma teşekkür ediyorum. Bu sefer kısa ama verimli bir ziyaret oldu. Ama İstanbul'a bir kaç saatliğine gelmeyi biz kabul etmeyiz. İnşallah bir dahakine bir kaç günlüğüne bir ziyafet çerçevesinde kendisini bekliyoruz.

Görünen saldırganların ötesinde de örgüt bağlantıları titizlikle araştırıyoruz. Ve örgüt bağlantıların ulaşabileceği yer neresiyse oraya kadar gidiyoruz.

Saldırganların DNA testleri sonucu bulgulara ulaşıldı. Özellikle bir saldırganla ilgili detaylı araştırma devam ediyor. Ayrıca saldırıyla ilgili başka irtibatlar konusunda çalışmalar derinleşiyor.

Bir kez daha söylüyorum kim ne bağlantı üzerinden gerçekleştirmiş olursa olsun bu alçakla saldırıyı ortaya çıkarıp adalete teslim edeceğiz. Bu alçakla saldırı planlayanlar cezanlandırılacaktır. Bından kimsenin şüphesi olmasın. Öte yandan, idari soruşturma da da ön araştırmalara yapıldı.

Olayın gelişim seyri içinde herhangi bir idari anlamda bir zaaf söz konusu olursa bu da inceleniyor. İncelenecek. Bu çerçevede de soruşturmanın selameti neticesinde dün 3 görevli açığa alınmıştır.

Türkiye bir hukuk devletidir. Ve demokratik hukuk devleti ilkeleri neticesinde hem hukuki hem de idari soruşturma sürdürülecektir.

"Hem PKK hem de DEAŞ bu saldırıda rol oynuyor"

Türkiye, 20 Temmuz’dan itibaren daha öncede çok saldırya maruz kaldı ama, 3 ayrı örügütn sistematik saldırısnyla katrşı karşıyadır. Bunu görmek gerekir. Biraz önceki soruda vuruguladığım gibi bu saldırının soruşturmasını derinleştirerek, bazı Twitter, hesaplarından görüyoruz ki hem PKK hem de DEAŞ bu saldırıda rol oynuyor. 20 Temmuz’da bu yana da PKK da Türkiye’nin her yerinde sivil vatandaşlarımızı polisimizi, askerimizi şehit etmiştir.

Hiç bir terör örgütüne bu anlamda müsama gösterilemez. PYD ile PKK arasındaki organik bağ herkesçe malumdur. Zira PKK yaptığımız operasyonlardan kaçarnların Suriye’ye PYD’ye gittiğini biliyoruz. TYürkiye’ye savaş açan terör örgütlerine karşı tutumu nettir. Aynı tutuma sahibiz.

Nasıl ABD, diğer dost ve müttefik ülkeler el kaideyeyle beraber mücadele etmişse Türkiye’de PKK’ya bağlı örgütklerle ömücadelet etmeye kararlıdır.

Kesinlikle silah yardımını mazur görmez Türkiye buna izin vermez. Nasıl IŞİD’le Irak ordusuna verdiği silahlar DEAŞ’ın eline geçmiş, bugün PYD’ye verilmiş silahlarınn PKK’nın eline geçerek Türkiye’ye karşı kullanılmasının kimse garantisinği bermez. Biz Suriye’deki terör ve kaosun Türkiye’ye yansımasına izin vermeyiz.

Türkiye’ye savaş açmış terör örgütleriyle iş birliği yapılmasını kabul etmez. Bugün ABD büyükelçisi de bakanlar kurulundan sonra yaptığımız istişarede gerekli tutumlar aktarılmıştır. Suriye’de beraber yürüttüğümüz çalışmalarda irademiz ortaya komuştur.

Bir taraftan Suriye rejiminden ve teröristlerin saldırılarından kaçan insanlar var. Ve onlara kapılarımız açmak zorundayız. Aksi takdirde Suriye rejimin ya da başka hava saldırılarında hayatlarını kaybedecekler. Her şeyden önce insani görev. Türkiye’de 2 milyon mülteci var. Eğer biz bu mültecileri kabul etmemiş olsaydık, Tüm dünya tarafından eleştirilirdik. Ama bu mültecilerin arasında art niyetli kişilerin olması her zaman söz konusu olabilir. Bu engelleyecek te şey çok sağlam bir istihbarat işidir. Bunun içinde Suudi Arabistan başta olmak üzere istihbarat işbirliğine önem veriyoruz. Ama bununda yetersiz kaldığı anlar olur. Nihai olarak bunu engelleyecek şey Suriye’deki rejimin son bulmasıdır. Bu konuda da görev Türkiye ya da Bulgaristan değil. BM’nin daimi 5 üyesine düşmektedir. Bugün krizin b kadar derinleşmesinden sebebi BM Güvenlik Konseyi’nin savaş suçlarına ve rejimin baskılarına yönelik açık bir karar almamış olmasıdır.

Ama her halükârda Türkiye Bulgaristan arasında güvenlik işbirliği vardır.