Davutoğlu: Bahçeli'yi eleştirin ama yuhalamayın

Başbakan ve AKP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, MHP'nin en güçlü olduğu illerden Osmaniye'de yaptığı konuşmada MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yüklendi. Ekmeleddin İhsanoğlu'nun MHP'den aday olmasını eleştiren Davutoğlu, "Çatı adayı hani tarafsızdı, MHP’den aday oldu. O kadar şaşkın ki bozkurt işareti yaparken bile yanlış yapıyor. Önce bir testten geçirselerdi de öyle alsalardı bari" diye konuştu.

Miting alanında Bahçeli'nin yuhalanmasına engel olan Davutoğlu, "Osmaniye'de Devlet Bahçeli'yi eleştirin ama yuhalamayın. Bir Oğuz Türkünün kültürüne bu yakışmaz. Sayın Bahçeli'ye ve bütün liderlere de saygı gösteririz. Bahçeli'yi Osmaniye'de yuhalatmayız. Eleştirin. Bizim kültürümüz bu" dedi.

Davutoğlu, 1 Mayıs ile illgili yaptığı açıklamada 'Kâbe' benzetmesi yapan Selahattin Demirtaş'ı da eleştirirken 'hasta eve hasta' ifadesini kullandı.

Davutoğlu’nun açıklamaları özetle şöyle:

7 Haziran ilk adım, ondan sonra atılacak çok adım var. 7 Haziran’da Osmaniye’de 4’te dört yapamaya hazır mıyız? Gelin kimse alınmasın ama buradan bir muhasebe yapalım. 2002 Türkiye’si neredeydi şimdi nerede. IMF’ye borcu kim bitirdi?

Biz kendi takımızı yapacağız ki namerde muhtaç olmayalım. Şimdi uzay aracımız da yapıyoruz. Onlar konuşur Ak Parti yapar. Bir Oğuz Bey sözüdür. 2023’de Torosların üzerinde milli savaş uçağımız uçacak inşallah. 2002’ye kadar 6 bin km yol yapılmıştım, biz 18 bin km yaptık. Sayın Bahçeli de duysun, hizmet duysun. Bahçeli’nin döneminde var mıydı? Şimdi var mı? Korkut Ata Üniversitesi burada! Hele Bahçeli’yi Osmaniye’de yuhalamayın. Biz tartışırız konuşuruz ana yuhalatmayız. Biz eleştiririz, sesimizi yükseltiriz ama hakarete, yuhalamaya yokuz.

Gezi provokasyonu yaptılar bizi durdurabildiler mi? 17-25 Aralık'ta paralel yapı harekete geçti durduk mu? Bahçeli’ye sorduk, CHP ile aynı çatı altında nasıl koşarsın Bahçeli? CHP’nin genel başkanı bir açıklamasında dedi ki;

“Suriye’den gelenleri geri göndereceğiz” Düşünün, biz buralara gelirken bir kısmımız Osmaniye’de kalmış, kimi Toroslar’a gitmiş. Zalim Esad zulüm etmiş, onlar da ülkemize gelmiş. Zalime mazlum teslim edilir mi? Bu bizim töremizde var mı? İnancımız da var mı?

Oğuz töresinde var mı? Aynı İnönü gibi teslim eder Kılıçdaroğlu, onlardan geliyor çünkü. O Türkmenlere sonuna kadar sahip çıkacağız. Sayın Bahçeli’den bekliyorum. Şu ana kadar ses çıkması. Bizim kapımıza gelen kim olursa olsun onu korumak bizim inancımızın bir gereğidir.

‘Hasta evet hasta’

Taksim’le Kabe’yi karşılaştırma gafletinde bulundu. Hasta evet hasta... Bu yüzden Selahattin isminden utan dedim. Bizim için Selahaddin Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyübi'dir. Paralel de perde gerisinden bunları koordine etme çabası içinde.

Çatı adayı hani tarafsızdı, MHP’den aday oldu. O kadar şaşkın ki bozkurt işareti yaparken bile yanlış yapıyor. Önce bir testten geçirselerdi de öyle alsalardı bari. Bazı yerlerde solcu işareti yaptı, bazı. Ne yapacağını bilmeyen şaşkınlarla yola çıkılır mı