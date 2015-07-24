Başbakan Davutoğlu operasyonla ilgili bilgi aldı: 5 IŞİD'li öldürüldü

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Başbakanlık Koordinasyon Merkezi ziyaretinde dün gece IŞİD'e yönelik gerçekleştirilen hava operasyonu hakkında bilgi aldı. Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Başbakan Ahmet Davutoğlu'na Astsubay Mehmet Yalçın Nane'yi şehit eden 5 IŞİD'linin öldürüldüğü bilgisini verdi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Yargıtay ziyaretinin ardından Başbakanlık Merkez Bina'da oluşturulan Başbakanlık Koordinasyon Merkezi'ni de ziyaret etti. Başbakan Davutoğlu'na, Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Adalet Bakanı Kenan İpek, Dışişleri Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu, Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz ve üst düzey güvenlik yetkililerinin katıldığı toplantıda, sınır ötesinde gerçekleştirilen operasyon sürecine ilişkin bilgi sunuldu.

5 IŞİD'li öldürüldü





Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in, IŞİD'e düzenlenen operasyonla ilgili, Başbakan Davutoğlu'na Suriye sınırında terör örgütü IŞİD kontrolündeki bölgeden açılan ateşle Astsubay Yalçın Nane'yi şehit eden 5 kişilik IŞİD terör örgütü üyesinin öldürüldüğü bilgisini verdiği aktarıldı.

Operasyona dair bilgi aldı

Başbakan Davutoğlu, sınır ötesi operasyonlarda yer alan uçakların kaydettiği görüntüleri izleyerek, Hava Kuvvetleri Müşterek Analiz Yönetim Kurulu Başkanı Tuğgeneral Gökhan Sönmezateş tarafından harekata dair bilgi aldı. Başbakan Davutoğlu, operasyona katılan pilotlara teşekkür etti.





Suriye uçağını düşürmüştü

Hava operasyonunda, Diyarbakır'daki 8. Ana Jet Üs Komutanlığına bağlı 181. Filo Komutanlığı uçakları görev aldı. "Pars" çağrı kodunu kullanan filoya bağlı uçakların pilotları, Türk hava sınırını ihlal eden ve ikazlara rağmen bölgeden uzaklaşmayan Suriye'ye ait savaş uçağını da angajman kuralları kapsamında düşürmüştü.



Uçaklar, terör örgütü IŞİD hedeflerine yönelik hava operasyonunda uzaktan atılabilen hassas güdümlü bombaları (JDAM) kullanarak, hedeflerde tam isabet sağladı. Serbest düşümlü bombaları tam güdümlü, "akıllı" silahlara dönüştüren JDAM kiti, ilave denge ve havalanma için gövde jantlarından oluşuyor. Lazer sensörü, JDAM'a hareket eden, yer değiştirebilir ve denizdeki hedeflere yönelik tam takip yeteneği sağlıyor.