Başbakan Davutoğlu Obama'dan randevu istedi

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Washington’a resmi ziyaret için Beyaz Saray’dan randevu istedi.

Amerikan Yönetimi’nin halen değerlendirdiği ziyaretin önümüzdeki ay yapılabileceği öğrenildi. Hürriyet’in haberine göre, Türk tarafı randevu talebini Amerikan Yönetimi’ne iki ay önce bildirdi.

Türkiye ve ABD arasındaki en son üst düzey temas, üç hafta önce Nükleer Güvenlik Zirvesi için Washington’a gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Başkan Barack Obama arasında gerçekleşmişti.

Twitter fenomeni Fuat Avni, dün (18 Nisan 2016) attığı tweetlerde Davutoğlu’nun Beyaz Saray’dan randevu talep ettiğini duyurmuştu.