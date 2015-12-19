Davutoğlu MÜSİAD'a seslendi; her biriniz Güneydoğu'daki bir esnafı kan kardeşi ilan edin

Başbakan Ahmet Davutoğlu, MÜSİAD'a seslenerek, "Barikatlara karşı bölgede mazlum esnafa, her genç girişimcinin Mardin, Şırnak, Van ve Diyarbekir'de bir lokma kardeşi olsun. Her biriniz Güneydoğu'daki bir esnafı kan kardeşi ilan edin" dedi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, İstanbul'da Genç MÜSİAD 5. Uluslararası Genç İşadamları Kongresi'nde konuşan Davutoğlu "Geleceğimizi çalanlara 'Edi bese, yeter artık' diyelim" dedi.

Başbakan Davutoğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

"7 Haziran'dan 1 Kasım'a kadar ne tür komplolarla karşı karşıya kaldığımızı biliyorsunuz. Her türlü komployu denediler. İstediler ki Türkiye bir kaosun içine girsin. Olmadı, olmayacak.

Ekonomik olarak 28 Avrupa ülkesinin 25 tanesinden daha iyi bir konumdayız. Hep birlikte yepyeni bir Türkiye için daha da çalışacağız.

Bizim gençliğimizde genç olmak zor işti. Üniversitlerde anarşi kol gezerdi. Ama artık Türkiye'de genç olmak başlı başına bir bahtiyarlık, başlı başına bir onur.

Gençlerimize verilen bursu 330 liradan 400 liraya çıkaran kararı uygulamaya aldık. Öğrenim gören gençlerimizin pasaport harcını kaldırıyoruz. Ayrıca THY ile konuştuk ve uygulamaya geçti; gençlerimizin yurtdışı seyahatlerinde yüzde 20 indirim sağlıyoruz. Bunların bir kısmını hayata geçirdik.

AK Parti hükümetleri döneminde rekor düzeyde istihdam olanağı sağladık. Küresel krizin başladığı 2007 yılından bu yana birçok ülke istihdam kayıplarını telafi edemezken, biz yaklaşık 7 milyon vatandaşımıza ilave istihdam imkânı sağladık. Sadece son 1 yılda yaklaşık 250 bin kişisi 15-24 yaşlarındaki gençler olmak üzere 1 milyon kişiye istihdam imkanı sağladık.

Sizler bir yandan Türkiye ekonomisine katkıda bulunurken diğer yandan milli, manevi değerlerinizle ahlaklı birer örnek oluyorsunuz. Türkiye'nin dünyaya sırtını değil yüzünü dönmesi ekonomi açısından çok önemlidir.

1984 - 2002 yılları arasında Türkiye'ye toplam 14.8 milyar dolar yabancı sermaye gelmişken, 2003-2014 yılları arasında 149 milyar dolar yabancı sermaye gelmiştir.

MÜSİAD kısa sürede en önemli STK'lardan biri oldu. Üye sayısı 11 bini geçti. Genç MÜSİAD'ın çalışmaları da hızla yayıldı.

Genç MÜSİAD'ı önemli kılan gençlerimizin milli manevi yanlarından kaynaklanıyor. Bir yandan kültürel açıdan iş ahlakına sadık kalmaktasınız. Genç MÜSİAD 2002'de kuruldu. AK Parti'nin yeni sayfa açtığı dönemde. Sizler 28 Şubat'ı yaşamak zorunda kalmadınız. Bu ne kadar güzel. Eski Türkiye kendi kabuğuna çekilmişti. Yeni Türkiye ise kabuğunu kırdı. Her açıdan dünyaya açıldı.

"Genç girişimcilerimizi dünyada görmek istiyoruz"

Genç girişimcilerimize diyorum ki bütün dünyada sizi görmek istiyorum. Ekonomik faaliyetler açısından son derece gereklidir. 2002'de 87,6 milyar dolar olan dış ticaret hacmimiz 400 milyar dolara yükseldi. 2002'de 36 milyar dolar ihracatımız 2014'te 158 milyar dolar seviyesine çıktı. Müteahhitlik bedelleri arasında en önemli ülkeler arasına girdik.

Düşük gelir seviyesinden orta gelir seviyesine yükseldik. Yüksek gelir seviyesine çıkaracağız. 2023 ve daha sonrasına bakacağız.

Düşük gelir seviyesinden orta gelir seviyesine yükseldik. Yüksek gelir seviyesine çıkaracağız. 2023 ve daha sonrasına bakacağız.

Kendi işini ilk defa kurmak istersen ne yapacağım diye düşünmeyeceksin. Her gence 50 bin TL'ye kadar karşılıksız sermaye vereceğiz.

Gençlerimiz ihtiyacı olan sermayeyi harcayacaklar. Devletin bir ana ve baba olarak el uzatması. 50 bin TL yetmiyorsa gelecek bize biz de ona 100 bin TL verip al şu 100 bin TL'yi işlerin yoluna girince faizsiz ödersin diyeceğiz. Önümüzdeki hafta attığımız adımları gözden geçireceğiz. Gençlerimiz benim üzerimde vergi yükü olmasın derse diyeceğiz ki 3 yıl boyunca senden gelir vergisi almayacağız.

"Genel Sağlık Sigortası borçları sıfırlanacak"

Genç çiftçilerimize 30 bin TL karşılıksız destek vereceğiz. İlk kez iş bulan gençlerimizin 1 yıllık maaşlarını vereceğiz. Türkiye'de genç olmak başlı başına bahtiyarlık. Genel sağlık sigortası prim borçlarını sıfırlıyoruz, meslek lisesi ve üniversite stajlarına yeni düzenleme yapacağız."

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